嘉義山區猴害難解 農業處籌組「防治隊」擬朝撲殺方向執行

嘉義縣山區猴害問題多年未解，不僅猴群頻繁破壞農作物，也逐漸入侵村落及遊憩區，影響農民生計與居民、遊客安全，有議員今在議會關切猴害防治。農業處長許彰敏表示，未來將朝撲殺方向執行，組成防治隊，已進行人員訓練及實彈射擊，將建立評估機制因應猴害。

議員詹黃素蓮說，山區猴群破壞農作物問題存在多年，近來甚至進入村民聚落及遊憩區，除了農民面臨損失，也可能危及居民及遊客安全，希望農業處積極處理。另目前農作物猴害無法申請天然災害補助，農民受損後缺乏相關補助，希望農業處持續向中央爭取協助。

許彰敏表示，依動物保護法相關規定，野生動物若造成農作物危害，可採取必要防治措施，過去猴害防治讓多數農民無感，未來將朝撲殺方向處理，林業及自然保育署近兩日開設外來種移除課程，召集相關人員訓練，今天在田寮靶場進行實彈射擊訓練，縣府也派員參加。

許彰敏也說，縣府規畫籌組防治隊，執行撲殺需適當工具及人員，相關人員經訓練後，可向林業署借用獵槍，地方將配合林業署時間，另也會針對猴害情況因應處理，盼更有效地解決猴群侵擾問題，讓猴群回到深山，降低農作物損失，同時兼顧山區居民及遊客安全。

林業及自然保育署嘉義分署表示，昨天及今天舉辦外來種移除課程，主要移除外來種包括埃及聖䴉、綠鬣蜥，埃及聖䴉在沿海溼地大量繁殖，排擠本土物種，綠鬣蜥遭飼主惡意棄養，缺乏天敵大量擴散，危害本土生態，確有邀請縣府相關單位參加，但並非針對猴群。