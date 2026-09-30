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農村犬管理不只靠捕捉 新北動保處走進忠寮助絕育、寵登守護生態

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
做好絕育、疫苗及寵物登記等管理工作，，三者都是飼主應落實的基本責任。圖／新北市動保處
做好絕育、疫苗及寵物登記等管理工作，，三者都是飼主應落實的基本責任。圖／新北市動保處

農村犬隻管理不能只等問題發生後再處理，更要從源頭做好飼養與絕育。新北市政府動物保護防疫處近日走進淡水區忠寮社區，利用社區辦理健康烹飪教學的機會與居民面對面交流，推廣犬隻絕育、狂犬病疫苗及寵物登記，並針對當地犬隻管理需求提供實際協助。

新北市動保處表示，宣導後已有居民立即預約犬隻絕育及辦理寵物登記，因犬隻體型較大、居民自行攜帶不便，淡水動物之家更安排車輛協助接送，讓飼主能順利完成相關手續，將動保觀念真正落實到農村生活。

忠寮里屬農村與山區交錯地形，地方估計里內長期活動的遊蕩犬及農戶未繫繩放養犬約20多隻，主要分布於山徑、農路及公司田溪流域周邊。部分犬隻會在垃圾桶翻找食物、進入附近豬場覓食，也偶有追逐機車等情形，動保處深入社區宣導飼主責任，也由淡水動物之家協助處理遊蕩犬，從捕捉、絕育到認養，逐步降低犬隻在社區活動造成的困擾。

淡水動物之家站長黃仲煜表示，農村及山區犬隻活動範圍較大，家犬如果缺乏妥善管理，可能因走失、放養或繁殖而加入遊蕩犬群。因此，飼主應落實繫繩、絕育、狂犬病疫苗及寵物登記。尤其完成晶片植入及寵物登記後，可以建立犬隻身分，萬一走失也有助於尋回；透過絕育則能從源頭降低意外繁殖，讓犬隻管理往前一步。

社區宣導也出現居民聽完馬上行動的成果，有居民現場了解相關措施後，立即安排犬隻絕育及寵物登記。考量大型犬由居民自行攜帶前往動物之家較為不便，淡水動物之家主動安排車輛協助接送犬隻，讓偏鄉地區居民在交通及攜帶上少一層負擔，也提高犬隻完成絕育及寵登的意願。

忠寮里位於公司田溪上游，農村、溪流與山林交織，生態資源豐富，相關調查曾記錄穿山甲、山羌、白鼻心、鼬獾等哺乳類，以及大冠鷲、領角鴞、翠鳥、臺灣藍鵲等鳥類。由於犬隻與野生動物活動範圍可能重疊，社區及保育志工也持續關注犬隻活動對周邊生態的影響，因此做好犬隻管理，不僅能提升居民生活安全，也有助於維持農村友善的生態環境。

新北市動保處表示，淡水地區偏鄉絕育今年截至目前已完成81隻犬貓絕育，相較去年同期64隻增加17隻，增幅約26.56%。農業部今年推動「遊蕩犬社區管理計畫」，將社區納入遊蕩犬管理的重要角色，透過家犬登記、母犬源頭管控、絕育及飼主責任等措施，降低人犬衝突，同時兼顧動物福祉與生態環境。

農村 新北 生態

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