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農村犬管理不只靠捕捉 新北直接到偏鄉協助絕育、寵登

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市動保處指出，做好犬隻絕育、疫苗注射、寵物登記，是飼主的基本責任。圖／新北市動保處提供
新北市動保處指出，做好犬隻絕育、疫苗注射、寵物登記，是飼主的基本責任。圖／新北市動保處提供

農村犬隻管理不能只等問題發生後再處理，新北市動保處近日前往淡水山區忠寮社區，宣導後已有居民立即預約犬隻絕育及辦理寵物登記，若有大型犬並由動物之家派車接送，將動保觀念落實到農村生活。

忠寮里屬於山區農村，長期在里內活動的遊蕩犬及農戶未繫繩放養犬約20多隻，分布於山徑、農路及公司田溪流域周邊。部分犬隻會在垃圾桶翻找食物、進入附近養豬場覓食，偶而也會追逐機車，動保處深入社區宣導飼主責任，也由動物之家協助處理遊蕩犬，從捕捉、絕育到認養，逐步降低犬隻在社區活動造成的困擾。

淡水動物之家站長黃仲煜表示，農村及山區犬隻活動範圍較大，家犬如果缺乏妥善管理，可能因走失、放養或繁殖而加入遊蕩犬群。因此，飼主應落實繫繩、絕育、狂犬病疫苗及寵物登記。尤其完成晶片植入及寵物登記後，可以建立犬隻身分，萬一走失也有助於尋回，透過絕育則能從源頭降低意外繁殖。

動保人員利用社區辦理烹飪教學機會與居民面對面交流，宣導後有居民立即安排犬隻絕育及寵物登記。考量大型犬由居民自行攜帶前往動物之家較為不便，淡水動物之家主動安排車輛協助接送犬隻，讓偏鄉地區居民在交通及攜帶上少一層負擔，也提高犬隻完成絕育及寵登的意願。

忠寮里位於公司田溪上游，生態資源豐富，出現過穿山甲、山羌、白鼻心、鼬獾等哺乳類，以及大冠鷲、領角鴞、翠鳥、臺灣藍鵲等鳥類。由於犬隻與野生動物活動範圍可能重疊，社區及保育志工也持續關注犬隻活動對周邊生態的影響，做好犬隻管理不僅能提升居民生活安全，也有助於維持農村友善的生態環境。

新北市動保處表示，淡水地區偏鄉絕育今年截至目前已完成81隻犬貓絕育，相較去年同期64隻增加17隻，增幅約26.56%。農業部今年推動「遊蕩犬社區管理計畫」，將社區納入遊蕩犬管理的重要角色，透過家犬登記、母犬源頭管控、絕育及飼主責任等措施，降低人犬衝突，同時兼顧動物福祉與生態環境。

新北市動保處於淡水區忠寮社區發展協會，向居民宣導遊蕩犬管理及飼主責任。圖／新北市動保處提供
新北市動保處於淡水區忠寮社區發展協會，向居民宣導遊蕩犬管理及飼主責任。圖／新北市動保處提供

淡水動物之家站長黃仲煜獸醫師分享犬隻絕育、狂犬病疫苗及寵物登記的重要性。圖／新北市動保處提供
淡水動物之家站長黃仲煜獸醫師分享犬隻絕育、狂犬病疫苗及寵物登記的重要性。圖／新北市動保處提供

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