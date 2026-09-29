遊客活動密集區首次拍到黑熊 大雪山森林遊樂區提醒遊客提高警覺

林業及自然保育署台中分署為防範人熊衝突，在大雪山國家森林遊樂區建置AI防熊預警系統，持續監測遊樂區內台灣黑熊活動情形。最近在49K小雪山資訊站旁西勢山林道入口拍攝到台灣黑熊活動影像，為目前監測紀錄中首次在較接近遊客活動密集區域發現黑熊。台中分署接獲系統通知後，派員現場勘查，同步加強周邊遊客防熊宣導，提醒遊客進入山區活動時提高警覺，落實人熊安全距離。

林業保育署台中分署表示，大雪山地區及谷關七雄山域為臺灣黑熊在北台灣重要的棲地，依據大雪山地區長期監測結果顯示，該地區黑熊以大雪山國家森林遊樂區為核心活動範圍。有鑑於遊樂區內設有住宿、餐飲等設施，為避免人為活動產生的食物、廚餘等吸引黑熊靠近，台中分署自2023年起於大雪山國家森林遊樂區建置AI防熊預警系統，分別在遊客中心、餐廳、住宿區及49K小雪山資訊站周邊設置監測點，透過4G即時影像監測及AI辨識技術，將疑似黑熊影像即時回傳至管理單位LINE群組，即時掌握黑熊接近情況。並依據不同區域的風險程度，劃分核心區及外圍區進行管理，作為遊客安全維護及人熊衝突預防的重要依據。

林業保育署台中分署說明，AI防熊預警系統過去雖曾多次拍攝到黑熊活動，但紀錄位置主要位於外圍區域，與遊客主要活動範圍仍有一定距離。本次於49K小雪山資訊站旁西勢山林道入口發現黑熊活動蹤跡，位置相對接近遊客活動區域，接獲AI預警系統通知後，立即啟動現場勘查，確認周邊環境及黑熊活動跡象，並持續加強遊客宣導。

大雪山國家森林遊樂區是民眾從事山林活動、休憩及住宿的熱門場域，也是黑熊活動的重要棲地之一。台中分署為降低人熊衝突發生的可能性，在各步道入口處設置熊出沒注意警告牌，亦於黑熊出沒高風險區域周邊設置防範人熊衝突解說告示牌，並於遊客進入收費站時逐一發放友善黑熊宣導小卡。近期也將依據林業保育署發布之「人熊衝突應變指引」，結合AI防熊預警系統，針對遊樂區現場設施及不同情境，進行人熊遭遇處置演練與應變模擬，建立符合第一線人員需求的標準化處置流程，強化人熊衝突應變能力。

台中分署提醒，民眾進入山區活動時請結伴同行，避免於晨昏時段單獨行動，並落實無痕山林原則。如巧遇黑熊，請保持冷靜，面對黑熊並緩步後退，切勿靠近、追逐。若目擊黑熊出沒、進入人類活動區域或遭誤捕受困等情形，立即透過林業保育署黑熊通報系統進行線上即時通報，或撥打電話向台中分署通報（04-25150855）。

大雪山國家森林遊樂區工作人員提醒民眾進入山區活動時請結伴同行，避免於晨昏時段單獨行動，落實無痕山林原則。圖／林業及自然保育署台中分署提供