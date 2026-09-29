遊客活動密集區首次拍到黑熊 大雪山森林遊樂區提醒遊客提高警覺
林業及自然保育署台中分署為防範人熊衝突，在大雪山國家森林遊樂區建置AI防熊預警系統，持續監測遊樂區內台灣黑熊活動情形。最近在49K小雪山資訊站旁西勢山林道入口拍攝到台灣黑熊活動影像，為目前監測紀錄中首次在較接近遊客活動密集區域發現黑熊。台中分署接獲系統通知後，派員現場勘查，同步加強周邊遊客防熊宣導，提醒遊客進入山區活動時提高警覺，落實人熊安全距離。
林業保育署台中分署表示，大雪山地區及谷關七雄山域為臺灣黑熊在北台灣重要的棲地，依據大雪山地區長期監測結果顯示，該地區黑熊以大雪山國家森林遊樂區為核心活動範圍。有鑑於遊樂區內設有住宿、餐飲等設施，為避免人為活動產生的食物、廚餘等吸引黑熊靠近，台中分署自2023年起於大雪山國家森林遊樂區建置AI防熊預警系統，分別在遊客中心、餐廳、住宿區及49K小雪山資訊站周邊設置監測點，透過4G即時影像監測及AI辨識技術，將疑似黑熊影像即時回傳至管理單位LINE群組，即時掌握黑熊接近情況。並依據不同區域的風險程度，劃分核心區及外圍區進行管理，作為遊客安全維護及人熊衝突預防的重要依據。
林業保育署台中分署說明，AI防熊預警系統過去雖曾多次拍攝到黑熊活動，但紀錄位置主要位於外圍區域，與遊客主要活動範圍仍有一定距離。本次於49K小雪山資訊站旁西勢山林道入口發現黑熊活動蹤跡，位置相對接近遊客活動區域，接獲AI預警系統通知後，立即啟動現場勘查，確認周邊環境及黑熊活動跡象，並持續加強遊客宣導。
大雪山國家森林遊樂區是民眾從事山林活動、休憩及住宿的熱門場域，也是黑熊活動的重要棲地之一。台中分署為降低人熊衝突發生的可能性，在各步道入口處設置熊出沒注意警告牌，亦於黑熊出沒高風險區域周邊設置防範人熊衝突解說告示牌，並於遊客進入收費站時逐一發放友善黑熊宣導小卡。近期也將依據林業保育署發布之「人熊衝突應變指引」，結合AI防熊預警系統，針對遊樂區現場設施及不同情境，進行人熊遭遇處置演練與應變模擬，建立符合第一線人員需求的標準化處置流程，強化人熊衝突應變能力。
台中分署提醒，民眾進入山區活動時請結伴同行，避免於晨昏時段單獨行動，並落實無痕山林原則。如巧遇黑熊，請保持冷靜，面對黑熊並緩步後退，切勿靠近、追逐。若目擊黑熊出沒、進入人類活動區域或遭誤捕受困等情形，立即透過林業保育署黑熊通報系統進行線上即時通報，或撥打電話向台中分署通報（04-25150855）。
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