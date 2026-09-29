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為讓家人喝得安心 體育老師跨足畜牧業交出亮眼成績單

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
羊隻飼養過程，每天要仔細的清掃環境，才能避免疾病的發生。圖／新北市動保處提供
羊隻飼養過程，每天要仔細的清掃環境，才能避免疾病的發生。圖／新北市動保處提供

原本站在球場教學生，如今每天走進羊舍照顧乳羊！新北市貢寮區「瘋自然牧場」負責人林克謨9年前因家人為克服過敏問題開始飲用羊乳，決定自己養乳羊、生產羊乳，從完全沒有畜牧經驗開始，一步步摸索環境清潔、疾病防治及飼養管理。在新北市動保處獸醫師輔導下，從最初的「為家人養羊」，逐漸發展成目前約40隻乳羊的牧場，每年配合辦理結核病及羊乳藥物殘留檢驗，均為「零檢出」，也讓這杯從自家牧場產出的羊乳，逐漸成為在地居民的安心選擇。

林克謨表示，當老師與養羊看似是兩件完全不同的工作，但其實有一個共同點，就是「都要有耐心、每天觀察」。乳羊不會說話，精神、食慾、飲水、活動情形等細微變化，都可能是健康狀況的訊號，因此他交待員工每日一定要巡視羊舍、觀察羊群，無課時也會到羊場巡視成為他的日常，「養羊不是把飼料放下去就好，真正重要的是有沒有發現牠今天跟昨天不一樣。」

體育老師跨足畜牧業，林克謨坦言，一開始對乳羊飼養幾乎沒有概念，只能邊做邊學；在動保處獸醫師協助下，逐步建立疾病防治、環境衛生及生物安全觀念，也更了解乳羊健康與乳品品質之間的關係。如今每天親自照顧羊群，除了供應家人飲用，也因品質穩定，逐漸累積不少在地居民支持。

守住乳羊健康及乳品安全，「瘋自然牧場」也配合相關疾病監測及羊乳檢驗。動保處獸醫師除定期訪視，也會依牧場現場狀況提供疾病防治、環境消毒、飼養管理及臨床健康檢查等建議，協助業者把防疫工作落實在日常管理，而非等到動物生病後才處理。

新北市動保處表示，乳品安全要從源頭做起，乳羊健康、牧場環境衛生、飼養管理及動物用藥，都是影響乳品品質的重要環節。

牧場進行擠乳作業圖／新北市動保處提供
牧場進行擠乳作業圖／新北市動保處提供

獸醫師替羊隻抽血採樣檢測疾病。圖／新北市動保處提供
獸醫師替羊隻抽血採樣檢測疾病。圖／新北市動保處提供

新北動保處獸醫表示，必須提供高品質的草料，才能養出健康羊隻。圖／新北市動保處提供
新北動保處獸醫表示，必須提供高品質的草料，才能養出健康羊隻。圖／新北市動保處提供

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