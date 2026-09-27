帶毛寶貝出遊全攻略！新北671家寵物友善店家、10大旅遊路線一次看

9月27日世界旅遊日毛寶貝也能一起出發！新北市動保處整理寵物友善店家與旅遊路線資訊，目前共有671家友善店家，10大寵物旅遊路線，包含山林、海岸、河岸、景點，飼主可依毛寶貝體力與喜好安排半日或一日遊行程，帶著毛寶貝一起探索新北。

動保處表示，新北市寵物友善店家涵蓋餐飲、住宿、零售、觀光景點及其他寵物可同行的空間，並將店家位置、類型及寵物進入規範整理於線上地圖，讓飼主出發前就能先查詢。部分店家可讓寵物落地，也有店家要求使用推車或外出籠，飼主可依毛寶貝需求選擇合適的場所，減少到場才發現無法進入的困擾。

10大寵物旅遊路線中，淡水紅樹林與老街遊獲得最高票，結合自然景觀、歷史文化與河岸風光，從紅樹林散步、淡水老街一路玩到河岸夕陽，適合安排悠閒的一日小旅行。喜歡山林的毛寶貝可以挑戰新店和美山、烏來桶後山及淡蘭古道，感受森林與步道的自然氣息；喜歡騎單車、吹河風，則可以安排八里左岸；想來趟城市小旅行，還有三重空軍一村等路線。喜歡大海的毛寶貝，可從白沙灣逐浪小旅行出發，沿途欣賞石門洞、麟山鼻等自然景觀，再到白沙灣吹海風、玩沙；野柳海岸、中角灣沙灘及南雅奇岩，欣賞新北獨特的海岸地景。

動保處提醒，帶毛寶貝出遊前應先確認景點及店家的寵物進入規定，外出時應依規定妥善控制寵物行動，並隨手清理排泄物。犬隻也應依規定完成狂犬病疫苗接種，前往山林、海岸時，更不要讓毛寶貝追逐或接觸野生動物，兼顧旅遊安全與生態保護。

動保處表示，目前持續推動寵物友善店家調查及分級評鑑，並規劃選出100家金獎店家，未來將以更具辨識度的標章及指南協助飼主找到更符合需求的友善空間。「友善店家名單」及「10大寵物旅遊路線」均已刊登於新北市政府動保處網站，呼籲飼主出發前先查詢，和毛寶貝一起探索新北更多友善角落。

115年度寵物友善店家認證及金獎認證。圖／新北市動保處提供

新店區碧潭步道適合與毛寶貝漫遊。圖／新北市動保處提供