快訊

孩子剛出生有15萬！爸媽猶豫0050要All in還定期定額 網一面倒選這招

搭機千萬別空腹！空服員曝「半數機上急救」全因登機前沒飲食

兩岸觀策／從天壇到國家檔案館 川習會「軟實力」較勁

聽新聞
0:00 / 0:00

帶毛寶貝出遊全攻略！新北671家寵物友善店家、10大旅遊路線一次看

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新店區和美山步道適合想挑戰的飼主和毛寶貝。圖／新北市動保處提供
新店區和美山步道適合想挑戰的飼主和毛寶貝。圖／新北市動保處提供

9月27日世界旅遊日毛寶貝也能一起出發！新北市動保處整理寵物友善店家與旅遊路線資訊，目前共有671家友善店家，10大寵物旅遊路線，包含山林、海岸、河岸、景點，飼主可依毛寶貝體力與喜好安排半日或一日遊行程，帶著毛寶貝一起探索新北。

動保處表示，新北市寵物友善店家涵蓋餐飲、住宿、零售、觀光景點及其他寵物可同行的空間，並將店家位置、類型及寵物進入規範整理於線上地圖，讓飼主出發前就能先查詢。部分店家可讓寵物落地，也有店家要求使用推車或外出籠，飼主可依毛寶貝需求選擇合適的場所，減少到場才發現無法進入的困擾。

10大寵物旅遊路線中，淡水紅樹林與老街遊獲得最高票，結合自然景觀、歷史文化與河岸風光，從紅樹林散步、淡水老街一路玩到河岸夕陽，適合安排悠閒的一日小旅行。喜歡山林的毛寶貝可以挑戰新店和美山、烏來桶後山及淡蘭古道，感受森林與步道的自然氣息；喜歡騎單車、吹河風，則可以安排八里左岸；想來趟城市小旅行，還有三重空軍一村等路線。喜歡大海的毛寶貝，可從白沙灣逐浪小旅行出發，沿途欣賞石門洞、麟山鼻等自然景觀，再到白沙灣吹海風、玩沙；野柳海岸、中角灣沙灘及南雅奇岩，欣賞新北獨特的海岸地景。

動保處提醒，帶毛寶貝出遊前應先確認景點及店家的寵物進入規定，外出時應依規定妥善控制寵物行動，並隨手清理排泄物。犬隻也應依規定完成狂犬病疫苗接種，前往山林、海岸時，更不要讓毛寶貝追逐或接觸野生動物，兼顧旅遊安全與生態保護。

動保處表示，目前持續推動寵物友善店家調查及分級評鑑，並規劃選出100家金獎店家，未來將以更具辨識度的標章及指南協助飼主找到更符合需求的友善空間。「友善店家名單」及「10大寵物旅遊路線」均已刊登於新北市政府動保處網站，呼籲飼主出發前先查詢，和毛寶貝一起探索新北更多友善角落。

115年度寵物友善店家認證及金獎認證。圖／新北市動保處提供
115年度寵物友善店家認證及金獎認證。圖／新北市動保處提供

新店區碧潭步道適合與毛寶貝漫遊。圖／新北市動保處提供
新店區碧潭步道適合與毛寶貝漫遊。圖／新北市動保處提供

瑞芳區九份老街，與毛寶貝重回舊日情懷。圖／新北市動保處提供
瑞芳區九份老街，與毛寶貝重回舊日情懷。圖／新北市動保處提供

寵物 景點 新北

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

認養走出動物之家！新北結合民間拓展「生活型送養」新場域

親人、貪吃各有個性 北市動物之家臉書幫毛孩找新家

倉庫內驚見3小狗幼仔...獸醫一看確認白鼻心 淡水動物之家助返山林

中秋連假北市推6河濱景點 貓空賞月尋寶完成可換500元抵用券

相關新聞

千金難買早知道！名醫列「傷腎十大地雷」 手搖飲代替水、自停血壓藥全上榜

「醫師，早知道當初如果……現在就不會走到洗腎這一步了。」腎臟專科醫師洪永祥在臉書發文感慨，行醫二十五年來，聽過無數病患在面臨透析治療時吐露懊悔。他指出，除了少數猛烈發作的急性腎損傷，絕大多數慢性腎衰竭都是經歷長達二十至三十年的破壞，才導致腎功能全面衰竭。為此，他特別盤點臨床二十五年來聽過最痛心的「傷腎十大後悔名句」，警惕大眾切莫輕忽身體警訊。

明明喝很多水還是口乾？別都怪「秋燥」出現頻尿、體重變化要注意

進入秋季後，天氣逐漸轉涼，空氣中的濕度也隨之降低，不少人開始出現嘴巴乾、喉嚨乾、嘴唇乾裂，甚至明明喝了不少水，口乾的感覺卻依然沒有改善。初鳴堂中醫診所中醫師徐瑋憶表示，秋季常被形容為「秋燥」，在中醫觀點中，秋天燥氣較明顯，人體也容易出現乾燥等相關不適，其中口乾、咽乾就是許多人常見的困擾。

連假驚見自由座旅客湧商務車廂亂象 高鐵超尖峰時段曝光、北返要盡早

今天是中秋、教師節第3天，高鐵疏運前2日湧現大量搭車人潮，運量較去年暴增逾5萬人次，更出現自由座旅客湧進商務艙車廂站立，導致商務車廂旅客差點上不了車。對此，高鐵公司強調，會持續廣播宣導商務艙車廂禁止站立，另也提醒，預估明下午2時至晚間7時是「超尖峰時段」，呼籲北上旅客今天可陸續安排搭車。

勞工團體10月19日凱道集結 罷工訴求加薪分潤、提高勞退雇主提撥

近期多個工會因薪資、利潤分配及勞退提撥等訴求與資方調解破局或展開罷工投票，近期已有許多工會陸續取得罷工權，勞工團體因此宣布，將於10月19日在凱達格蘭大道集結抗議，要求政府提高勞退新制提撥至15%，以及雇主應加薪和分潤，也強調罷工投票不只是工會取得罷工投票權，也是對於執政者的不信任投票。

中秋教師連假第3天 省道湧現出遊潮、17地雷路段需避開

今天是中秋、教師節連假第3天，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，今天仍預估有出遊車潮湧現，包含主要省道幹道、銜接國道快速公路及觀光景點聯外道路等17地雷路段，另提醒用路人，台61線苗栗路段因玄寶大橋改建工程及平交路口改善工程施工影響，將有車多壅塞情形，建議按照指示行駛替代道路。

不是長出來就收工！TASAKI揭密阿古屋珍珠從海洋到珠寶的90年工藝傳承

一顆珍珠的誕生，從來不是一夕之間的事。從海水中的阿古屋貝，到最後成為珠寶作品，背後需要海洋、時間，以及無數雙累積經驗的手。日本珠寶品牌TASAKI透過一系列影像，將視線拉回珍珠最初的生命軌跡，從日本海域的養殖場一路走進神戶工坊，揭開一顆阿古屋珍珠從孕育、養成、甄選到製成珠寶的完整旅程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。