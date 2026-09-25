涼了才肯出門？大貓熊戶外營業「不看日曆看體感」 中秋連假搶先看

天氣逐漸轉涼，台北市立動物園的大貓熊戶外活動場已完成季節性整理與設施檢查，加上今天適逢中秋節，照養團隊提供大貓熊應景月兔造型的氣味豐富化玩具。園方說，大貓熊的戶外活動季不是看日曆報到，而是等氣溫發出邀請，連假氣溫及天候條件若適宜，遊客將有機會遇見大貓熊在戶外探索。

大貓熊原棲息環境為山地森林，喜歡涼爽的環境，但台北夏日高溫潮濕，因此炎熱期間，台北動物園大貓熊多以有空調的室內環境活動為主。隨著每年暑假結束，入秋天氣慢慢轉涼，動物園照養團隊持續觀察氣溫與天候變化，評估戶外活動場的使用時機。

對大貓熊而言，戶外活動場地的風吹動竹葉的聲音、草地和植栽的氣味、陽光朝夕變化等環境中的感官刺激，都讓戶外活動場每天呈現略有不同的樣貌。大貓熊可以在不同位置休息、攀爬棲架、於草地間移動或探索環境，增加日常活動與行為選擇。

動物園說，在戶外場重新使用前，保育員得先完成一連串事前準備，包含從檢查棲架結構、修整植栽、清潔水池，到確認安全防護設施，大貓熊可能行走、攀爬或休息的區域，都必須逐一檢視。目前戶外活動場的整備工作已告一段落，接下來要等天氣送出「適合戶外活動」的訊號。

園方直言，場地準備完成並不代表大貓熊每天都會到戶外活動，實際外出日期及個體，仍會由照養團隊依當日氣溫、降雨等天氣條件，以及個體健康狀況彈性安排。即使當天未安排使用戶外場，遊客仍可前往室內活動場觀察大貓熊的活動情形。

動物園表示，大貓熊選擇在哪休息、如何使用棲架，又會走到草地或植栽間的哪個角落，這些看似平常的選擇正是牠們與環境互動的一部分。歡迎親子中秋連假來訪，一同觀察動物行為的有趣體驗。

保育員除了戶外植栽和環境整理，也需仔細巡查大貓熊的安全設施。圖／台北動物園大貓熊館提供

適逢中秋節，台北動物園照養團隊提供大貓熊應景月兔造型的氣味豐富化玩具。圖／台北動物園提供