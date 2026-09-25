親人、貪吃各有個性 北市動物之家臉書幫毛孩找新家

台北市動物之家目前收容犬貓逾千隻，為了幫毛小孩找新家，持續透過臉書粉絲團刊登「履歷表」，其中黑犬Space個性友善又親人，虎斑貓Jack則被評為貪吃。

台北市動物保護處動物之家位於北市內湖區安美街191號，目前收容犬727隻、貓285隻，共1012隻，還有鸚鵡、蜜袋鼯、兔子等動物等待新家中。

北市動物之家臉書最新介紹待認養犬隻Space，形容這名「女孩」個性友善又親人，平常相處起來也很有活力，「如果你喜歡的是互動感比較多，看到你會開心、也願意陪你一起玩的女孩，歡迎來認識Space。」

此外，虎斑貓Jack被動物之家評估為「貪吃」，黃白貓「伙伙」安靜，黑白母貓「依珊」則是害羞的貓媽媽。

動保處表示，民眾在北市動物之家認養犬貓皆享有10項幸福犬貓認養福利，以及認養7歲以上或收容1年以上犬貓，可額外獲得2年1次健康檢查、終身多價疫苗與每年心絲蟲預防藥等加碼福利。

動保處提醒，認養前可先到犬舍、貓舍參觀，並必須完成毛孩學院線上課程、認養諮詢與法令宣教、填寫申請書與核對身分，獸醫師最後會協助檢查毛孩健康、植入晶片及寵物登記、狂犬病預防注射，程序完備後即可帶著毛孩回家。

北市動物之家提醒，中秋及教師節連假期間，9月25日、9月28日休息，當日暫停為民服務及參訪，沒有對外開放，9月26日、9月27日則正常開放。