快訊

亞運體操／李智凱完美落地僅獲14.333分無緣獎牌 三連霸夢碎獲第5

中秋連假後有大行情？台積電盤後鉅額交易飆2,749元 再創歷史新天價

不是台灣！川習會對這議題心照不宣「習近平親自介入」兩黨議員促攤牌

聽新聞
0:00 / 0:00

獼猴逛遍大半高樹鄉！民宅陽台、果園吃水果 村長用一串香蕉誘捕抓到了

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣高樹鄉新南村長張吉源在活動中心附近芒果樹下放誘捕籠，擺放一串香蕉與一顆蘋果，猴子今天中午終於落網了。圖／取自高樹鄉長梁正翰臉書
屏東縣高樹鄉新南村長張吉源在活動中心附近芒果樹下放誘捕籠，擺放一串香蕉與一顆蘋果，猴子今天中午終於落網了。圖／取自高樹鄉長梁正翰臉書

屏東縣高樹鄉猴子現蹤逛大街、爬電線桿，出現在高樹市區，也會在農會附近芒果樹吃芒果，現蹤大半個高樹鄉，新南村長張吉源每天注意猴子蹤跡，在新南村活動中心附近芒果樹下設誘捕籠，放香蕉、蘋果，今天中午終於捕到猴子，村民更是好奇到場圍觀。

新南村長張吉源說，猴子出沒頻繁，出現好幾個月了，他都騎摩托車找猴子，猴子會入侵民宅亂翻食物，這次將誘捕籠放在活動中心旁芒果樹下，放了3、4天，誘捕籠內有一串香蕉與一顆蘋果，猴子將香蕉都吃完了，蘋果咬了一口。

張吉源說，猴子抓到後，大家都去圍觀，這次抓到的是公猴，村內有2隻猴子出沒，這次抓到一隻，還有一隻要繼續抓。

高樹鄉公所表示，猴子現蹤高樹鄉，幾乎跑遍高樹鄉大半個範圍，從新豐、舊寮、菜寮等村，幾乎跑遍大半個高樹鄉。猴子現身在民宅陽台，吃農作物，專門吃套袋的水果，像是酪梨、芭樂、香蕉等。

農業處表示，屏東縣今年到9月24日，共接獲45件獼猴通報，包括恆春、獅子、滿州、內埔、高樹、新埤、車城、枋山、九如、里港、潮州、萬巒，其中高樹鄉就有8件。

農業處提醒，獼猴不會主動攻擊人，誤入村莊時，勿過分關注、喧嘩或企圖餵食，只要抱持安靜，多半會自行離去。今天抓到的猴子，會先送動物之家絕育之後再找適合地點野放。

香蕉 水果 陽台 猴子

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

被媽媽拒絕的小猴抱緊布偶！Punch暖心故事藏依附心理學

人猴共處成日常？遭獼猴飛撲、宿舍窺探 中山大學新生震撼教育先學「防猴」

溫馨！萬家福設置孩童點心區 家長紛回報：不是每家分店都有

翻找便當、蟄居畫面…台灣黑熊視角首度曝光

相關新聞

獼猴逛遍大半高樹鄉！民宅陽台、果園吃水果 村長用一串香蕉誘捕抓到了

屏東縣高樹鄉猴子現蹤逛大街、爬電線桿，出現在高樹市區，也會在農會附近芒果樹吃芒果，現蹤大半個高樹鄉，新南村長張吉源每天注意猴子蹤跡，在新南村活動中心附近芒果樹下設誘捕籠，放香蕉、蘋果，今天中午終於捕到猴子，村民更是好奇到場圍觀。

中秋月圓2隻台灣野兔報到 台北動物園曝萌樣

中秋節將至，台北市立動物園台灣動物區也加入新成員。園方介紹，2隻雄性台灣野兔日前透過台灣愛兔協會救傷，經治療與照護後，專業評估不具野放條件，因此由動物園收容，成為台灣原生野生動物的域外保育大使。

自駕客頻投餵 東北棕熊趴擋風玻璃攔車討食

隨著中秋十一假期臨近，G331國道黑龍江漠河至內蒙古奇乾路段提前熱鬧起來，卻也頻繁出現危險畫面；許多自駕遊客在路邊或馬路中間遇到東北棕熊，甚至有棕熊直接趴上車頭、爬上引擎蓋，貼著擋風玻璃與車內乘客對視。棕熊之所以開始在國道邊「乞討」，主因是過往遊客不斷投餵，讓牠們將汽車與免費食物畫上等號。

928世界狂犬病日 務必落實「2不1要」防疫原則

9月28日為世界狂犬病日，農業部獸醫研究所今呼籲，請民眾務必落實「二不一要」防疫原則，即不接觸野生動物、不棄養寵物、要定期攜帶犬貓施打狂犬病疫苗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。