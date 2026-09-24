獼猴逛遍大半高樹鄉！民宅陽台、果園吃水果 村長用一串香蕉誘捕抓到了

屏東縣高樹鄉猴子現蹤逛大街、爬電線桿，出現在高樹市區，也會在農會附近芒果樹吃芒果，現蹤大半個高樹鄉，新南村長張吉源每天注意猴子蹤跡，在新南村活動中心附近芒果樹下設誘捕籠，放香蕉、蘋果，今天中午終於捕到猴子，村民更是好奇到場圍觀。

新南村長張吉源說，猴子出沒頻繁，出現好幾個月了，他都騎摩托車找猴子，猴子會入侵民宅亂翻食物，這次將誘捕籠放在活動中心旁芒果樹下，放了3、4天，誘捕籠內有一串香蕉與一顆蘋果，猴子將香蕉都吃完了，蘋果咬了一口。

張吉源說，猴子抓到後，大家都去圍觀，這次抓到的是公猴，村內有2隻猴子出沒，這次抓到一隻，還有一隻要繼續抓。

高樹鄉公所表示，猴子現蹤高樹鄉，幾乎跑遍高樹鄉大半個範圍，從新豐、舊寮、菜寮等村，幾乎跑遍大半個高樹鄉。猴子現身在民宅陽台，吃農作物，專門吃套袋的水果，像是酪梨、芭樂、香蕉等。

農業處表示，屏東縣今年到9月24日，共接獲45件獼猴通報，包括恆春、獅子、滿州、內埔、高樹、新埤、車城、枋山、九如、里港、潮州、萬巒，其中高樹鄉就有8件。

農業處提醒，獼猴不會主動攻擊人，誤入村莊時，勿過分關注、喧嘩或企圖餵食，只要抱持安靜，多半會自行離去。今天抓到的猴子，會先送動物之家絕育之後再找適合地點野放。