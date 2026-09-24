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中秋月圓2隻台灣野兔報到 台北動物園曝萌樣

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台灣野兔通常在入夜後較為活躍，白天大多躲在草叢中休息。圖／台北動物園提供
台灣野兔通常在入夜後較為活躍，白天大多躲在草叢中休息。圖／台北動物園提供

中秋節將至，台北市立動物園台灣動物區也加入新成員。園方介紹，2隻雄性台灣野兔日前透過台灣愛兔協會救傷，經治療與照護後，專業評估不具野放條件，因此由動物園收容，成為台灣原生野生動物的域外保育大使。

動物園表示，台灣野兔(Lepus sinensis formosus)是華南兔的台灣特有亞種，身形修長、後腿強健，受威脅時會快速彈跳奔逃，外觀短毛、體毛黃褐色，帶有不均勻的深色色澤。台灣灣全島都有野兔分布，主要棲地是山地、丘陵、海濱、甚至人類活動頻繁的開墾地區，鄰近灌叢或森林的草生地都有機會見到牠們的蹤影。

園方說，野兔和為人熟悉的寵物家兔是完全不同的物種，家兔是由野生穴兔(Oryctolagus cuniculus)經長久的歷史馴化而來，穴兔有挖洞棲息的習性，且幼兔屬於晚熟型，剛出生時全身少毛，幾乎無法自行活動。

動物園介紹，台灣野兔的幼兔出生時已有毛髮且能活動，但野兔通常沒有挖洞築巢的習慣，因此會利用草生地中現成的洞穴、岩石縫隙、低窪躲藏棲息，母兔也會將寶寶安置在安全的草叢，親子分開躲藏。

長期支援野兔救傷、野放追蹤的台灣愛兔協會發現，被拾獲的台灣野兔大多是因為棲息地受人為活動干擾，嚇走母兔而被發現的幼兔，也有部分因受傷或民眾誤認為寵物兔而送到救傷機構。如果在野外發現外觀正常的落單幼兔，不代表遭到兔媽媽遺棄，將牠留在原地安靜離開即可，切勿隨意「綁架」野生動物，讓母兔無法尋回幼兔。

動物園指出，台灣野兔在野外仍面臨棲地消失、路殺、遊蕩動物侵襲、人為干擾等壓力，這次來到動物園的2隻雄性台灣野兔，分別在新竹關西和雲林二崙野外被拾獲，都是在幼兔時期被收容。

園方說，其中一隻曾有較嚴重的外傷，救傷期間需要頻繁清創傷口與照護，經過一段時間的救傷與療養後，評估難以野放回棲地生存，因此來到台北市立動物園。

動物園提醒，台灣野兔主要活動時間為入夜後至清晨時段，白天通常躲藏在植栽、倒木縫隙或低窪處休息不易被發現。遊客參觀時，務必降低交談音量，不要以聲音或動作騷擾動物，才不會驚嚇到生性敏感的野兔。

入住新家後，野兔馬上彈跳飛奔躲往隱蔽處。圖／台北動物園提供
入住新家後，野兔馬上彈跳飛奔躲往隱蔽處。圖／台北動物園提供

經過救傷的台灣野兔，在台北動物園一個月檢疫後加入台灣動物區。圖／台北動物園提供
經過救傷的台灣野兔，在台北動物園一個月檢疫後加入台灣動物區。圖／台北動物園提供

保育員觀察野兔的視角，也只能從縫隙中偶爾瞥見動物身影。圖／台北動物園提供
保育員觀察野兔的視角，也只能從縫隙中偶爾瞥見動物身影。圖／台北動物園提供

野兔與寵物家兔（穴兔馴化而來）是完全不同的物種，頂多只能說是兔科的親戚。圖／台北動物園提供
野兔與寵物家兔（穴兔馴化而來）是完全不同的物種，頂多只能說是兔科的親戚。圖／台北動物園提供

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