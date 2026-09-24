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928世界狂犬病日 務必落實「2不1要」防疫原則

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
狂犬病是人畜共通致命傳染病，台灣主要傳播宿主鼬獾為主。圖／嘉義縣家畜所提供
狂犬病是人畜共通致命傳染病，台灣主要傳播宿主鼬獾為主。圖／嘉義縣家畜所提供

9月28日為世界狂犬病日，農業部獸醫研究所今呼籲，請民眾務必落實「二不一要」防疫原則，即不接觸野生動物、不棄養寵物、要定期攜帶犬貓施打狂犬病疫苗

狂犬病是一種人畜共通傳染病，主要經由感染動物的咬傷或抓傷傳播，狂犬病一旦發病，致死率高達100%，目前國內的感染動物以鼬獾為主，陽性疫區分布於苗栗、台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮及台東10縣市共100個鄉鎮。

根據獸醫研究所統計，今年上半年，國內實驗室合計已完成854例動物狂犬病監測，並於33例鼬獾及1例白鼻心檢出感染狂犬病。

獸醫研究所表示，請民眾務必落實「二不一要」防疫原則，即不接觸野生動物、不棄養寵物、要定期攜帶犬貓施打狂犬病疫苗。如發現野生動物有異常行為、犬貓遭野生動物咬傷，或懷疑動物罹患狂犬病，應立即通報所在地動物防疫機關，切勿自行捕捉或接觸，以保障自身安全。

獸醫研究所將持續進行野生動物檢體檢驗及疫情監測，提供政府防疫決策所需科學依據，與地方動物防疫機關共同守護國內狂犬病防線。

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