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農業部獸醫所：狂犬病感染動物鼬獾為主 上半年33例

中央社／ 台北24日電

9月28日是世界狂犬病日。農業部獸醫研究所統計，台灣的狂犬病感染動物以鼬獾為主，上半年有33例，另有1例是白鼻心。

農業部今天發布新聞稿，獸醫研究所與動植物防疫檢疫署、縣市動物防疫單位及野生動物保育機構，持續加強動物狂犬病監測與檢驗，密切掌握疫情發展，並透過跨機關合作，強化疫情預警及風險評估，維護國人及動物健康。

獸醫所指出，狂犬病是一種人畜共通傳染病，主要經由感染動物的咬傷或抓傷傳播。

獸醫所表示，目前台灣的狂犬病感染動物以鼬獾為主，陽性疫區分布於全國10縣市，包括苗栗、台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮及台東，共100個鄉鎮。

獸醫所統計，今年上半年，完成854例動物狂犬病監測，於33例鼬獾及1例白鼻心檢出感染狂犬病。

獸醫所提醒，民眾務必落實「二不一要」防疫原則，不接觸野生動物、不棄養寵物、要定期攜帶犬貓施打狂犬病疫苗。如發現野生動物有異常行為、犬貓遭野生動物咬傷，或懷疑動物罹患狂犬病，應立即通報所在地動物防疫機關，切勿自行捕捉或接觸，保障自身安全。

狂犬病 獸醫 動物

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