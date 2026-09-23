影／廢棄網具纏繞擱淺獲救 玳瑁米妮與欖蠵龜小八欖重返大海

兩隻被廢棄網具纏繞擱淺受困獲救的海龜玳瑁「米妮」與欖蠵龜「小八欖」，在歷經專業團隊悉心醫療與復健照護後，今天順利康復後在外木山大武崙沙灘野放，在志工的加油聲中重返海洋的懷抱。

中華鯨豚協會祕書長曾鉦琮說，這兩隻海龜均在今年7月中旬因廢棄漁網纏繞而獲救。其中玳瑁「米妮」7月12日受困擱淺在大武崙沙灘，4天後欖蠵龜「小八欖」則在海上漂流時被熱心漁民發現並協助解網打撈救上岸。

曾鉦琮表示，兩隻海龜送往中華鯨豚協會檢傷時，皆因纏繞病史引發嗆水及肺炎，小八欖更一度伴隨異常漂浮的狀況。所幸在協會專業團隊的密集治療與大池復健調養下，米妮經3次血液學與理學檢查確認完全康復，小八欖也順利克服浮水問題、恢復自主潛泳能力，各項生理與行為指標均已達野放標準。

今日上午在大武崙沙灘野放，現場團隊依序進行健康複測、搬運與現地安全管制，吸引不少熱心民眾自發在岸邊守候護送，許多民眾目睹海龜奮力爬向浪花、破浪前行的身影，紛紛感動直呼這是第一次親眼看見海龜自由自在地在海裡游泳。

為掌握小八欖野放後的行蹤與洄游生態，在海洋委員會海洋保育署協助下，背甲裝設衛星發報器，欖蠵龜是目前台灣周邊海域較少見的物種，且具有深潛特性，深潛前常會在海面漂浮換氣與調節，此特殊習性讓衛星定位訊號更易成功回傳，對掌握其深潛動態與洄游生態具有極高的科學參考價值。海保署後續將持續追蹤其遷徙路徑，累積珍貴的第一手數據。

基隆市府產發處長蔡馥嚀表示，感謝第一時間協助通報的熱心漁民、救生隊及相關人員，也感謝海保救援網（MARN）團隊成員海洋保育署、中華鯨豚協會、大武崙安檢所及新北市政府動物保護防疫處等單位的公私協力。

蔡馥嚀呼籲，民眾若在岸際或海上發現受傷或擱淺的海洋野生動物，請先撥打海巡「118」專線通報，並與動物保持適當距離等待專業人員到場協助，切勿自行將其推回海中，市府將持續與相關單位攜手合作，守護基隆的海洋生態與永續發展。

廢棄網具纏繞擱淺獲救，玳瑁米妮與欖蠵龜小八欖重返大海。圖／基隆市府產發處提供

廢棄網具纏繞擱淺獲救，玳瑁米妮與欖蠵龜小八欖重返大海。圖／基隆市府產發處提供

廢棄網具纏繞擱淺獲救，玳瑁米妮與欖蠵龜小八欖重返大海。圖／基隆市府產發處提供

廢棄網具纏繞擱淺獲救，玳瑁米妮與欖蠵龜小八欖重返大海。記者游明煌／攝影

廢棄網具纏繞擱淺獲救，玳瑁米妮與欖蠵龜小八欖重返大海。圖／基隆市府產發處提供