昔韓國瑜讚大愛！「狗菩薩運將」尤河清67歲病逝 兒淚揭拒洗腎內幕

長年投身台灣流浪動物救援、被全台動保志工與飼主稱為「狗菩薩運將」的友善寵物司機尤河清，日前於睡夢中安詳離世，享壽67歲。尤河清的兒子近日透過父親臉書悲痛證實噩耗，並揭開父親令人鼻酸的離世原因，是為了不耽誤全台流浪毛孩的救援任務，尤河清即使身體嚴重透支，仍一再延遲洗腎治療，直到最後一刻都在為毛小孩燃燒生命。

兒：他怕一旦躺下，就沒人幫浪浪了

尤河清的兒子發文坦言，事發突然，全家至今仍難以接受。他透露，父親長年腎功能不佳，近年更惡化引發心臟積水與肺積水，最終因血氧濃度不足病逝。事實上，醫師早前就曾嚴正警告必須即刻安排洗腎治療，但尤河清考量到一旦進入長期洗腎療程，每週固定需耗費數天在醫院，勢必無法再開車接送急難毛孩，因而總是咬牙對家人說「再緩緩」。

直到近幾個月，尤河清病況急轉直下，身體虛弱到幾乎無法正常進食，上周實在難以支撐才同意緊急住院，未料於睡夢中撒手人寰，他至死都把流浪動物擺在自身健康之前，讓大批動保志工與毛孩爸媽們非常感動。

昔浪子回頭戒賭！改開「浪浪專車」

綜合媒體報導，尤河清在動保圈奉獻超過25年，但這段救犬歲月其實始於一場「浪子回頭」。尤河清年輕時曾經營成衣廠，卻因沉迷賭博導致事業失敗、工廠倒閉，32歲轉行開計程車餬口。直到41歲那年，他意外在車上載到多位無怨無悔掏出微薄薪水救助流浪狗的動保志工，內心感受到相當大的震撼。

原本不愛動物的尤河清毅然斬斷賭癮，將計程車改裝為專門運送流浪動物的浪浪專車。此後25年間，他的後車廂常備運輸籠、毛毯、除臭消毒用品以及滿滿的狗罐頭與飼料，最高紀錄一天開車長達16小時、奔馳超過800公里。住在台北的他，經常凌晨 4、5 點直奔屏東、花東偏鄉，只要聽到有被棄養或垂危傷犬需要送醫或送往中途，他總是義無反顧驅車前往。

罹癌保險金全捐狗園！韓國瑜曾親訪大讚「真菩薩」

尤河清曾因長年咳嗽不癒，在護理師乘客提醒下就診，幸運在早期發現罹患甲狀腺癌，術後康復的他常感念「若非載狗積德，自己早因癌症沒命」，甚至將數十萬元的防癌保險理賠金全數捐給中小型狗園資助物資。這份大愛也曾引發政界關注，韓國瑜2021年推出公益影片《韓先生來敲門》時曾專程登門採訪，親口讚譽他是台灣社會的「真菩薩」。

靈堂設板橋 家屬懇辭奠儀「把愛迴向給浪浪」

尤河清病逝消息曝光後，社群湧入數千名網友哀悼留言，「謝謝尤大哥為台灣浪浪跑了一輩子」、「每看他一次就感覺他越來越疲憊，但對貓狗總是不辭辛勞，就會很心疼」。家屬表示，靈堂目前設於新北市板橋區「月陽會館」（靜渡區52號），告別式定於10月5日（週一）上午在板橋殯儀館崇義廳舉行，懇辭所有奠儀與花籃，呼籲大眾將心意轉化為對身邊流浪動物的實質捐助與救援，「這才是爸爸一生最期盼、最欣慰看到的畫面。」