【動物冷知識】竹節蟲交配竟長達79天！真相曝光 大部分時間「根本沒在做」

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？竹節蟲的交配時間居然可以長達79天！！

這樣不會精盡蟲亡嗎？今天讓我們一起來看看3個有趣的動物交配冷知識吧！！

有些蜘蛛在交配後，會出現雌蛛吃掉雄蛛的情況。

美國苗圃網蜘蛛的雄蛛為了避免自己成為交配後的點心，會用蛛絲限制雌蛛前兩對腿，再用自己的腿控制後兩對腿，趁機完成交配。

而且研究發現，雄蛛的腿相對越長，越有利於控制雌蛛，也能降低自己被吃掉的風險。

所以這雙長腿，某種程度上也是他的「保命神器」。

印度竹節蟲曾出現長達79天的雌雄配對紀錄！！

但他們並不是連續79天都在交配，大部分時間只是雄蟲待在雌蟲身上，生殖器甚至沒有接觸。

雄蟲這麼做，主要是為了防止其他雄蟲趁機搶走交配機會，所以看似「超長交配」，其實更像是：交配一陣子，站崗好幾個月...

在夏威夷歐胡島的黑背信天翁族群中，因為雌鳥數量較多，並不是每一隻都能配對到雄鳥，所以約有31%的配對是由兩隻雌鳥組成。

這些雌雌配對並不是完全沒有繁殖機會。

他們仍會與雄鳥交配，其中一隻雌鳥產下的蛋，可以由兩隻「媽媽」輪流孵化與照顧。甚至有些配對會在不同繁殖季中由另一隻雌鳥產蛋，讓兩隻雌鳥都有機會留下自己的基因。

也就是說，他們不只是「一起養小孩」，兩隻媽媽都有可能在不同繁殖季留下自己的後代。

資料來源：1、2、3