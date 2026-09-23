影／小港機場爆鐵鳥危機？鴿群「放飯就報到」居民憂鳥擊釀飛安風險

高雄小港機場出現鐵鳥危機？議員今爆料，機場北側多處空地長期有人定時餵食野鴿，每到「放飯」時間，數十隻鴿子從四面八方俯衝搶食、盤旋空中，不僅鳥糞讓居民不堪其擾，餵食熱點緊鄰機場，憂心鳥群闖入飛機起降航道，恐釀鳥擊意外。衛生局長黃志中表示，將啟動跨局處聯合會勘，並呼籲民眾勿餵食野鴿。

議員李順進在議會質詢指出，野鴿群聚熱點主要集中在小港機場北側，包括高鳳路、孔鳳路及中安路一帶公園、田園周邊最常見，餵食者已有固定時間地點的餵食模式，人一來、一撒飼料，整群鴿子就全部飛下來，野鴿愈聚愈多，大樓、公寓、透天厝陽台也跟著遭殃。

李順進說，野鴿體型比一般麻雀大，鳥群具有高度移動性，機場周邊一旦形成固定覓食點，大量野鴿往機場方向活動，問題恐怕就不只是鳥糞、髒亂，可能升高為飛安疑慮。

他直言，公園內有人餵食野生動物，至少還有公園管理單位可以處理，但機場周邊空地涉及環保、衛生、農業及飛安等不同權責，最怕「大家都能管，最後卻沒人管」，市府應掌握固定餵食熱點及時間，加強巡查、勸導，別讓善意餵食反而爆出飛安隱憂。

住在機場附近的蔡姓居民也說，當地原本只有零星幾隻野鴿，有人長期餵食後，群聚數量愈來愈驚人，如今一次可看到5、60十隻聚集，餵食時間多集中在下午4、5時，飛安區域卻未見人勸導或開罰。

「家後陽台就看得到飛機起飛，真的離很近。」蔡姓居民說，飛機起降時就在眼前，大批野鴿在周邊空域盤旋，每次看到飛機、鴿群同框，難免捏把冷汗，過去曾向餵食者勸阻不要再餵，對方卻稱是別人在餵，問題始終沒有改善。

李順進強調，野鴿大量群聚除了飛安問題，鳥糞及群聚還可能衍生公共衛生疑慮，要求衛生局會同環保、農業及交通等相關單位處理，針對固定餵食時段加強巡查，從源頭減少鳥群聚集，避免鴿群飛進機場發生鳥擊事件。

黃志中答詢表示，鳥類群聚確實會增加禽流感等傳染病風險，鴿子也有傳播隱球菌風險，民眾餵食野鴿地點鄰近機場，牽涉飛航安全，已非單一局處權責，將啟動跨局處聯合會勘，了解鳥群及餵食狀況，再研議有效處理方式，也呼籲民眾不要餵食野鴿，避免固定食物來源吸引鳥群聚集。

高雄小港機場北側空地長期有人餵食野鴿，每到餵食時間便吸引數十隻鴿群聚集、盤旋，居民憂心距離飛機起降區太近，恐衍生飛安疑慮。記者郭韋綺／翻攝

高雄小港機場北側空地長期有人餵食野鴿，每到餵食時間便吸引數十隻鴿群聚集、盤旋，居民憂心距離飛機起降區太近，恐衍生飛安疑慮。記者郭韋綺／翻攝

高雄小港機場北側空地長期有人餵食野鴿，每到餵食時間便吸引數十隻鴿群聚集、盤旋，居民憂心距離飛機起降區太近，恐衍生飛安疑慮。記者郭韋綺／翻攝