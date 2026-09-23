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男網購33隻保育類豬鼻龜、因沒前科僅須支付3萬 動保團體痛批鼓勵走私

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
豬鼻龜已被農業部林業及自然保育署公告列為珍貴稀有之二級保育類野生動物。聯合報系資料照
豬鼻龜已被農業部林業及自然保育署公告列為珍貴稀有之二級保育類野生動物。聯合報系資料照

桃園一名梁姓男子今年5月向大陸賣家網購33隻保育類活體豬鼻龜，並以家具零件名義虛偽申報進口，最後被海關攔截查獲，基隆地檢署本月做出處分，考量梁男沒有前科且認罪，最後以緩起訴處理，但須支付公庫3萬元。動保團體今痛批，基隆地檢署輕縱野生動物走私犯行，要求法務部公開野生動物犯罪案件的司法統計，供全民檢視及檢討。

豬鼻龜（Carettochelys insculpta）是極為特殊的淡水龜類，也是現存豬鼻龜科唯一的物種，分布於澳洲北部、印尼及巴布亞紐幾內亞，已被國際自然保護聯盟（IUCN）紅皮書列為「瀕危（Endangered, EN）」物種，並列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄II管制國際貿易。

台灣動物社會研究會今表示，這33隻豬鼻龜在基隆關八里分關開箱查驗後才被發現，然而基隆地檢署最後的處分是緩起訴1年，並支付公庫3萬元，檢方的理由是梁男沒有前科、坦承犯行，以及這批豬鼻龜尚未流入市面，痛批這33隻豬鼻龜之所以沒有流入市面，不是因為走私者良心發現、主動放棄，而是因為海關的成功查緝。

研究會指出，野生動物保育法第40條規定，未經中央主管機關同意輸入或輸出保育類野生動物活體，可處6月以上、5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上、150萬元以下罰金。

研究會痛批，每一隻出現在非法市場裡的野生動物，背後都牽涉動物從原棲地被非法捕捉、繁殖、集運、藏匿、跨境運輸及販售等環節，動物與生態都承受非常嚴峻的痛苦代價，33隻活體保育類動物被塞進貨物跨海來台，最後的司法代價竟只有3萬元，平均下來甚至每隻不到1000元。當非法交易有利可圖，而被查獲後的代價又低到可以被當成經營成本，法律還剩下多少嚇阻作用？

研究會呼籲，檢察機關應重新檢視野生動物走私案件的量刑與緩起訴標準，不能只看行為人有沒有前科、犯後有沒有認罪，也應具體評估涉案物種的保育等級、數量、犯罪手法、是否具有規避查緝行為、非法交易鏈，以及犯罪對野生動物保育與市場可能造成的影響。

此外，司法應思考更具有教育、矯正及嚇阻作用的處遇，包括野生動物保育教育、一定時數的公益服務，以及與查緝、鑑定、安置照養等實際社會成本相稱的處分。法務部也應建立並公開野生動物犯罪案件的司法統計。

動保團體 走私 網購 保育類野生動物 海關

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