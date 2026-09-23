男網購33隻保育類豬鼻龜、因沒前科僅須支付3萬 動保團體痛批鼓勵走私

桃園一名梁姓男子今年5月向大陸賣家網購33隻保育類活體豬鼻龜，並以家具零件名義虛偽申報進口，最後被海關攔截查獲，基隆地檢署本月做出處分，考量梁男沒有前科且認罪，最後以緩起訴處理，但須支付公庫3萬元。動保團體今痛批，基隆地檢署輕縱野生動物走私犯行，要求法務部公開野生動物犯罪案件的司法統計，供全民檢視及檢討。

豬鼻龜（Carettochelys insculpta）是極為特殊的淡水龜類，也是現存豬鼻龜科唯一的物種，分布於澳洲北部、印尼及巴布亞紐幾內亞，已被國際自然保護聯盟（IUCN）紅皮書列為「瀕危（Endangered, EN）」物種，並列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄II管制國際貿易。

台灣動物社會研究會今表示，這33隻豬鼻龜在基隆關八里分關開箱查驗後才被發現，然而基隆地檢署最後的處分是緩起訴1年，並支付公庫3萬元，檢方的理由是梁男沒有前科、坦承犯行，以及這批豬鼻龜尚未流入市面，痛批這33隻豬鼻龜之所以沒有流入市面，不是因為走私者良心發現、主動放棄，而是因為海關的成功查緝。

研究會指出，野生動物保育法第40條規定，未經中央主管機關同意輸入或輸出保育類野生動物活體，可處6月以上、5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上、150萬元以下罰金。

研究會痛批，每一隻出現在非法市場裡的野生動物，背後都牽涉動物從原棲地被非法捕捉、繁殖、集運、藏匿、跨境運輸及販售等環節，動物與生態都承受非常嚴峻的痛苦代價，33隻活體保育類動物被塞進貨物跨海來台，最後的司法代價竟只有3萬元，平均下來甚至每隻不到1000元。當非法交易有利可圖，而被查獲後的代價又低到可以被當成經營成本，法律還剩下多少嚇阻作用？

研究會呼籲，檢察機關應重新檢視野生動物走私案件的量刑與緩起訴標準，不能只看行為人有沒有前科、犯後有沒有認罪，也應具體評估涉案物種的保育等級、數量、犯罪手法、是否具有規避查緝行為、非法交易鏈，以及犯罪對野生動物保育與市場可能造成的影響。

此外，司法應思考更具有教育、矯正及嚇阻作用的處遇，包括野生動物保育教育、一定時數的公益服務，以及與查緝、鑑定、安置照養等實際社會成本相稱的處分。法務部也應建立並公開野生動物犯罪案件的司法統計。