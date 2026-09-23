認養走出動物之家！新北結合民間拓展「生活型送養」新場域

認養毛寶貝不一定要在動物之家與牠第一次見面。新北市瑞芳動物之家首度將犬隻送養活動帶進臺北市古亭「微光湖盼」工作室，10月10日把客廳變成與未來家人的「見面場所」，讓民眾在更接近日常生活的環境認識犬隻，也讓等待新家的毛寶貝有機會用不同方式被看見。

這次認養會沒有傳統常見的攤位與展示空間，移到寵物服務工作室的客廳、沙發等居家場景，讓犬隻可以自走動、休息、探索，也讓認養民眾不只是「看一眼」，而是透過互動觀察牠們遇到陌生環境時的反應、與人相處的方式及個性特質。

協助安排的台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如指出，讓民眾從「看得到」毛寶貝到「相處過」，也是認養思維的改變，犬隻在動物之家容易受到環境、同伴或當下情緒影響，民眾短暫觀看未必能完整了解牠的個性。

換到較生活化的空間，則能提供不同觀察情境。對有意認養的家庭而言，多一點相處時間、多一點了解，也更有機會找到適合彼此的家庭，降低因彼此不適應而再次失去家庭的可能。

這次參加送養的「麥斯」、「Candy」及「蛋黃」，都是親人、喜歡與人互動的犬隻。其中也有曾因誤觸山豬吊等陷阱受傷、甚至留下肢體缺損的毛孩。牠們雖然曾經歷身體上的傷痛，卻沒有因此失去親近人的能力，反而依然喜歡陪伴、散步與探索生活。

工作室負責人劉小姐表示，開放工作室作為協力認養場所，讓原本可能不會特別走進動物之家的人，也能在熟悉、沒有壓力的環境裡認識等待家庭犬隻。對生活在臺北市區民眾而言，也多了一個就近接觸、了解及認養毛寶貝的機會。

新北市動保處表示，「生活型送養」不是把動物之家搬到另一個地方，而是把認養帶進民眾原本就會出現的生活場景。為鼓勵民眾認養成犬及較不易被認養的毛孩，今年推出認養支持措施。

凡在新北市8所動物之家認養成犬，可獲得「認養成犬入新厝6好禮」；高齡、殘疾等較不易被認養的動物，再加碼提供新北幣2千元。符合「長期照護犬貓」名單的犬貓，認養後並可享有終身免費醫療支持，並視需求搭配輔具、犬隻訓練及相關照護資源，協助家庭安心照顧。

新北市瑞芳動物之家首度將犬隻送養活動帶進臺北市古亭「微光湖盼」工作室，10月10日把客廳變成與未來家人的「見面場所」。圖／新北市動保處提供

新北市瑞芳動物之家首度將犬隻送養活動帶進臺北市古亭「微光湖盼」工作室，10月10日把客廳變成與未來家人的「見面場所」。截肢的「蛋黃」將參加認養會。圖／新北市動保處提供