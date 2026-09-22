快訊

金管會開放存款代幣化 台新銀行將為首家申請銀行

校長1句話留她12年！今年師鐸獎最年輕得主是中途學校師 見學生一幕心酸

三大法人買超608億！台股震盪801點創雙高 台積電翻黑、聯發科創天價

聽新聞
0:00 / 0:00

禁養令才頒即拾獲北美浣熊 未植入晶片7日未領回將被收容

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
員林市民拾獲一隻北美浣熊送到彰化縣動物防疫所，經動防所檢查後，發現未植入晶片，疑飼主未登記飼養，動防今天公告，通報原飼主在7日內領回，逾期將移給其他收容單位管理。圖／動防所提供
員林市民拾獲一隻北美浣熊送到彰化縣動物防疫所，經動防所檢查後，發現未植入晶片，疑飼主未登記飼養，動防今天公告，通報原飼主在7日內領回，逾期將移給其他收容單位管理。圖／動防所提供

最近有民眾分別拾獲北美浣熊、蘇卡達象龜、草巨蜥各1隻，送彰化縣動物防疫所，公告認領或認養。其中，在台灣較為罕見的北美浣熊，因破壞力強，從今年5月1日起，台灣已正式全面禁止一般家庭「新飼養」與「買賣」浣熊。

這隻浣熊是員林市民拾獲送到彰化縣動物防疫所，經動防所檢查後，發現未植入晶片，疑飼主未登記飼養，動防今天公告，通報原飼主在7日內領回，由於北美浣熊已公告禁止新飼養，如果原飼主未依時限領回，將移給其他收容單位管理。

據資料顯示，北美浣熊主要分布加拿大南部、美國及南美洲北部，全身毛色為灰黑色，尾巴有5到10圈黑色環紋，臉上有似面罩的黑色斑紋，為雜食性、夜行性動物，擅長爬樹及游泳，嗅覺及手掌感覺非常敏銳，食物通常由前肢探索並送入口中，因而有「浣熊」之名。

據了解，在台灣飼養北美浣熊並不普遍，農業部因考量浣熊具高度破壞力、攻擊性及潛在生態外來種威脅，從2026年5月1日起已正式將其列為「禁止家庭飼養與輸入」的動物全面禁止一般家庭「新飼養」與「買賣」浣熊。

動保人士指出，浣熊幼葸每隻要4萬至6萬元不等，許多人卻因浣熊外表可愛衝動購買，最後常因無法管教而棄養，員林拾獲的這隻浣熊，可能是原飼主發現政府公告禁養，且未植入晶片，可能將遭處罰，因此才棄養，不過，仍須原飼主領回才能釐清。

另鹿港鎮民也拾獲一隻蘇卡達象龜，因公告逾7日原飼主未領回，動防所訂10月1日上午10點在動防所會客室辦理開放領養程序。蘇卡達象龜是世界第3大陸龜，目前台灣有不少人飼養及繁殖，幼龜要價幾千元。不過，因蘇卡達象龜飼養不易，天氣冷常要保溫，且對周遭擺設的破壞力甚強，因此常被棄養，呼籲民眾在飼養前多考慮。

此外，秀水鄉民日前拾獲的1隻草巨蜥，經公告起逾7日，原飼主未領回，動防所訂10月1日下午2點在動防所會客室辦理開放領養程序。草巨蜥又稱平原巨蜥，是產自非洲中西部的中大型地棲巨蜥，成體全長約70至120公分，個性相對溫順，目前市面行情從1200 到4千元之間，是爬蟲市場中很受歡迎的寵物巨蜥之一。

秀水鄉民日前拾獲1隻草巨蜥，經公告起逾7日，原飼主未領回，動防所訂10月1日下午2點在動防所會客室辦理開放領養程序。圖／動防所提供
秀水鄉民日前拾獲1隻草巨蜥，經公告起逾7日，原飼主未領回，動防所訂10月1日下午2點在動防所會客室辦理開放領養程序。圖／動防所提供

鹿港鎮民也拾獲一隻蘇卡達象龜，因公告逾7日原飼主未領回，動防所訂10月1日上午10點在動防所會客室辦理開放領養程序。圖／動防所提供
鹿港鎮民也拾獲一隻蘇卡達象龜，因公告逾7日原飼主未領回，動防所訂10月1日上午10點在動防所會客室辦理開放領養程序。圖／動防所提供

浣熊 彰化縣動物防疫所 飼主

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

防寵物鳥飛失 鼓勵登記送新北幣300元

淡水倉庫驚見3隻「小狗」竟是白鼻心 淡水動物之家照護數月助重返山林

2萬人松鼠社團疑涉違法買賣 新北動保處查處中

廢棄漁網成鱟的死亡陷阱 金門啟動潮間帶巡護、清網保育

相關新聞

禁養令才頒即拾獲北美浣熊 未植入晶片7日未領回將被收容

最近有民眾分別拾獲北美浣熊、蘇卡達象龜、草巨蜥各1隻，送彰化縣動物防疫所，公告認領或認養。其中，在台灣較為罕見的北美浣熊，因破壞力強，從今年5月1日起，台灣已正式全面禁止一般家庭「新飼養」與「買賣」浣熊。

狗咬人影片瘋傳！印度17歲少年企圖性侵女子 2浪浪狂吠咬腿勇救人

艾曼達狗狗突然咬人，未必是失控，也可能是在「救人」！印度南部哥印拜陀（Coimbatore）日前發生一起性侵未遂案，現場影片在網路瘋傳後，不少看過影片的網友都把掌聲送給2隻挺身而出的流浪狗。 事發當時，一名女子深夜坐在鐵路天橋旁的聯絡道路邊，另有說法指出，她當時位於親戚住家附近。不料突然有一名少年上前，企圖對她性侵。女子不斷反抗、大聲呼救，危急時刻，平時陪伴在她身邊的2隻流浪狗立即衝上前，其中1隻更直接咬住少年的腿用力拉扯，成功將他逼退。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。