禁養令才頒即拾獲北美浣熊 未植入晶片7日未領回將被收容

最近有民眾分別拾獲北美浣熊、蘇卡達象龜、草巨蜥各1隻，送彰化縣動物防疫所，公告認領或認養。其中，在台灣較為罕見的北美浣熊，因破壞力強，從今年5月1日起，台灣已正式全面禁止一般家庭「新飼養」與「買賣」浣熊。

這隻浣熊是員林市民拾獲送到彰化縣動物防疫所，經動防所檢查後，發現未植入晶片，疑飼主未登記飼養，動防今天公告，通報原飼主在7日內領回，由於北美浣熊已公告禁止新飼養，如果原飼主未依時限領回，將移給其他收容單位管理。

據資料顯示，北美浣熊主要分布加拿大南部、美國及南美洲北部，全身毛色為灰黑色，尾巴有5到10圈黑色環紋，臉上有似面罩的黑色斑紋，為雜食性、夜行性動物，擅長爬樹及游泳，嗅覺及手掌感覺非常敏銳，食物通常由前肢探索並送入口中，因而有「浣熊」之名。

據了解，在台灣飼養北美浣熊並不普遍，農業部因考量浣熊具高度破壞力、攻擊性及潛在生態外來種威脅，從2026年5月1日起已正式將其列為「禁止家庭飼養與輸入」的動物全面禁止一般家庭「新飼養」與「買賣」浣熊。

動保人士指出，浣熊幼葸每隻要4萬至6萬元不等，許多人卻因浣熊外表可愛衝動購買，最後常因無法管教而棄養，員林拾獲的這隻浣熊，可能是原飼主發現政府公告禁養，且未植入晶片，可能將遭處罰，因此才棄養，不過，仍須原飼主領回才能釐清。

另鹿港鎮民也拾獲一隻蘇卡達象龜，因公告逾7日原飼主未領回，動防所訂10月1日上午10點在動防所會客室辦理開放領養程序。蘇卡達象龜是世界第3大陸龜，目前台灣有不少人飼養及繁殖，幼龜要價幾千元。不過，因蘇卡達象龜飼養不易，天氣冷常要保溫，且對周遭擺設的破壞力甚強，因此常被棄養，呼籲民眾在飼養前多考慮。

此外，秀水鄉民日前拾獲的1隻草巨蜥，經公告起逾7日，原飼主未領回，動防所訂10月1日下午2點在動防所會客室辦理開放領養程序。草巨蜥又稱平原巨蜥，是產自非洲中西部的中大型地棲巨蜥，成體全長約70至120公分，個性相對溫順，目前市面行情從1200 到4千元之間，是爬蟲市場中很受歡迎的寵物巨蜥之一。

秀水鄉民日前拾獲1隻草巨蜥，經公告起逾7日，原飼主未領回，動防所訂10月1日下午2點在動防所會客室辦理開放領養程序。圖／動防所提供