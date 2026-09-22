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狗咬人影片瘋傳！印度17歲少年企圖性侵女子 2浪浪狂吠咬腿勇救人

香港01／ 艾曼達／報導
危急關頭，現場2隻流浪狗挺身而出狂吠，其中1隻更直接咬住少年的腿部不放，成功將其逼退。圖截自India Today
危急關頭，現場2隻流浪狗挺身而出狂吠，其中1隻更直接咬住少年的腿部不放，成功將其逼退。圖截自India Today

狗狗突然咬人，未必是失控，也可能是在「救人」！印度南部哥印拜陀（Coimbatore）日前發生一起性侵未遂案，現場影片在網路瘋傳後，不少看過影片的網友都把掌聲送給2隻挺身而出的流浪狗。

事發當時，一名女子深夜坐在鐵路天橋旁的聯絡道路邊，另有說法指出，她當時位於親戚住家附近。不料突然有一名少年上前，企圖對她性侵。女子不斷反抗、大聲呼救，危急時刻，平時陪伴在她身邊的2隻流浪狗立即衝上前，其中1隻更直接咬住少年的腿用力拉扯，成功將他逼退。

警方之後在調查另一起案件、調閱監視器畫面時，意外發現這起性侵未遂案，目前涉案少年已遭逮捕。

17歲少年企圖性侵女子　流浪狗衝上前咬腿救人

綜合印度媒體報導，事件發生於9月3日凌晨2時許，地點位於圖迪亞魯爾（Thudiyalur）附近的阿肖卡普拉姆（Ashokapuram）鐵路橋一帶。受害女子患有精神障礙，平時經常在該路段附近休息，身邊也常有幾隻流浪狗陪伴，案發當時她正坐在親戚家門前。

從網路流傳的影片可以看到，一名身穿長袖襯衫及黑色長褲的少年試圖靠近身穿黃色衣服的女子，附近流浪狗見狀後不斷朝他吠叫示警。少年隨即撿起路邊石頭，企圖驅趕狗群。

部分狗狗受到驚嚇後散開，但仍有2隻留在女子附近警戒，持續朝少年吠叫。隨後少年突然衝向女子，企圖對她性侵，2隻流浪狗察覺情況不對後，吠叫聲變得更加激烈，女子也大聲呼救。

此時，其中1隻流浪狗直接衝上前咬住少年的腿部並用力拉扯，少年最後被迫逃離現場，流浪狗還一路在後方追趕，將他趕離女子身邊。

警方查另一起縱火案　意外發現性侵未遂畫面

這起案件會曝光，其實相當意外。當時圖迪亞魯爾警方正在調查另一起案件，一間小型雜貨店疑似遭人縱火燒毀，警方因此調閱附近監視器畫面蒐證，沒想到意外發現少年企圖性侵女子的過程。

警方隨後根據監視器畫面鎖定涉案少年身分，並將他逮捕。

警方表示，涉案的是一名住在Ganesh Nagar、年僅17歲的少年，據稱有長期飲酒習慣，也曾多次在酒後滋事。警方逮捕後將他移送少年法庭，案件目前仍在調查中。

「浪浪挺身救人」影片瘋傳　網友大讚有靈性

這段「浪浪挺身救人」的驚險畫面在網路曝光後，隨即引發熱烈討論，不少網友大讚狗狗相當有靈性，甚至認為牠們在危急時刻主動保護女子的舉動令人感動。

從影片可見，少年靠近女子時動作具有明顯威脅性，女子隨後也大聲尖叫呼救，可能使原本就在附近警戒的流浪狗察覺異狀。即使少年一度撿起石頭企圖將牠們趕走，仍有2隻狗留在女子身旁，其中1隻更直接咬住少年的腿部，最後成功將他逼退。

流浪狗意外成為女子脫困的關鍵，也讓這段監視器畫面曝光後迅速在網路瘋傳。

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文章授權轉載自《香港01》

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