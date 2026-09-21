淡水倉庫驚見3隻「小狗」竟是白鼻心 淡水動物之家照護數月助重返山林

新北市動保處21日分享案例，有民眾通報在工廠內發現有三隻遭母狗遺棄的小幼犬，擔心幼仔餓死而通報淡水動物之家協助救援，沒料到經獸醫師檢查發現這3隻「小狗」竟是出生約1周的白鼻心幼體。動保處提醒，民眾若在住家、工廠或其他場所發現疑似野生動物幼體，切勿自行捕捉、餵食或帶回家飼養，以免造成動物不必要的緊迫，也可能因錯誤照護影響其日後回歸野外的能力。

新北市淡水動物之家今年4月初接獲民眾通報，淡水一家食品工廠的倉庫內發現3隻疑似小狗幼仔，因連續2天未見母狗出現，擔心幼仔無人照顧而餓死，立即通報淡水動物之家協助救援。獸醫師黃仲煜檢視後發現，原來這3隻「小狗」竟是出生約1周的白鼻心幼體，且疑似因長時間未進食，個體皆十分虛弱，動物之家隨即緊急餵食專用奶粉並提供保溫照護，經緊急照護後，3隻小白鼻心逐漸恢復穩定。

經過動物之家團隊細心照顧，3隻小白鼻心順利成長並完成斷奶，之後轉送至三芝動物之家野生動物救傷中心進行野化訓練。救傷中心團隊透過逐步降低人為照護、培養自行覓食、活動及躲避危險等能力，讓白鼻心逐步學習適應野外環境。經將近3個月訓練後，評估3隻個體體況及行為均已具備野外求生能力，近日選擇適當環境安排野放，讓牠們重新回到自然山林。

獸醫師黃仲煜表示，白鼻心幼體剛出生時體型嬌小，外觀可能與部分幼犬相似，民眾若缺乏辨識經驗，確實容易誤認。白鼻心是台灣原生的中型哺乳動物，屬夜行性、雜食性動物，具有良好的爬樹能力，主要活動於森林及森林邊緣環境，平時以果實、昆蟲及其他小型動物等為食。此次3隻小白鼻心能夠從倉庫獲救，經人工照護、野化訓練後順利重返山林，完整走過救援、復原到野放的歷程，為這場救援行動畫下圓滿句點。

新北市動保處提醒，民眾若在住家、工廠或其他場所發現疑似野生動物幼體，切勿自行捕捉、餵食或帶回家飼養，以免造成動物不必要的緊迫，也可能因錯誤照護影響其日後回歸野外的能力。白鼻心為依法公告之其他應予保育之野生動物，任意獵捕、持有或飼養可能涉及違反野生動物保育法規定，民眾若發現野生動物需要救援，應保持適當距離並通報動保單位，由專業人員評估處理，共同守護野生動物安全。