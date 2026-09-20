如何讓老虎等大型動物不怕、願意打針 國際專家分享經驗

六福旅遊集團今天至23日，舉辦「2026國際動物訓練與行為管理工作坊」，聚焦大型動物，包括如何讓老虎、犀牛等不但不怕打針，還自願配合，邀請國際專家分享經驗。

工作坊由六福村主題遊樂園、莊福文教基金會與台灣動物園暨水族館協會（TAZA）舉辦，邀請美國布里瓦德動物園（Brevard Zoo）與新加坡萬態野生動物集團（Mandai Wildlife Group）專家來台，透過理論講授、案例研討與實務演練，分享動物訓練與實務經驗。

六福旅遊集團總裁賴振融表示，動物照養不是一次課程或單一技術可以完成，需要持續累積專業、培育人才，並將國際經驗轉化為日常實務；六福希望從醫療、訓練到行為管理，逐步建立更安全、更符合動物福利照養方式，也為台灣第一線專業人員創造更多交流與學習機會。

六福旅遊集團說明，工作坊除了第一天理論課程，未來3天會安排專家將國際動物行為管理課程帶進六福村，包括面對抽血、注射與照超音波，如何讓動物不害怕，如何從「看懂牠」到不以強迫方式「讓牠願意」。

根據六福旅遊集團安排的現場課程，將教導照養人員如何觀察與判讀動物反應，運用視覺、聽覺、觸覺等溝通方式，搭配橋接訊號、適當的獎勵時機與循序訓練，並依不同動物個性、反應及學習速度調整方法，透過有系統訓練，逐步建立動物對照養人員的信任。

六福旅遊集團表示，當動物從被動配合轉為願意參與，不僅能降低照養與醫療過程中的緊迫，也能減少第一線人員面對大型動物時的操作風險、提升照養效率，讓動物福利、人員安全與日常管理取得更好平衡。

農業部動物保護司副司長陳中興應邀致詞，他說，台灣對動物的態度已由早期的使用與利用，逐步轉向重視動物福利與福祉，且相關發展速度相當快速。

陳中興說，動物飼養過程中如何觀察其行為是否正常，並在醫療或照護過程中盡量降低人與動物間衝突，透過國際案例可獲得更多參考，提升對動物照護的觀察能力與理解。