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農業部寵物券活動倒數10天 登入「飼主專區」抽3萬份寵物券

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
完成犬貓寵物登記的自然人飼主，登入農業部「寵物登記管理資訊網」「飼主專區」點選「寵物券活動」、完成寵物與飼主資料確認，即取得抽獎資格。圖／取自農業部寵物券活動網頁
完成犬貓寵物登記的自然人飼主，登入農業部「寵物登記管理資訊網」「飼主專區」點選「寵物券活動」、完成寵物與飼主資料確認，即取得抽獎資格。圖／取自農業部寵物券活動網頁

完成犬貓寵物登記的自然人飼主登入農業部「寵物登記管理資訊網」「飼主專區」點選「寵物券活動」即可抽獎，農業部「毛孩登入計畫！完成寵物登記，300元寵物券輕鬆抽」，獎項含面額新台幣300元的寵物券3萬張，以及價值3000元的毛孩健檢醫療好禮包共100名，活動到9月30日截止。

農業部說，「寵物券」可用於購買寵物相關食品用品，或至合作的農漁會超市購買農產品，並應於今年12月10日前使用完畢。「毛孩健檢醫療好禮包」的中獎飼主可攜帶犬貓至全台依獸醫師法規定領有開業執照的公私立獸醫診療機構，進行健康檢查及醫療，並於就診後檢具收據與相關文件，於12月10日前申請補助，農業部將依據收據金額核實撥付補助款，補助上限3000元整。

農業部提醒，飼主登入「飼主專區」（https://www.pet.gov.tw/）需以Email或行動自然人憑證完成身分驗證，如未留存Email或需更新Email的飼主，可透過LINE官方客服協助補登或更新資料，但需3至5個工作天。尚未完成寵物登記的飼主，於9月30日前完成寵物登記與確認資料也能參加抽獎。農業部將於10月2日抽出得獎的幸運飼主，並在10月間以掛號信分批寄出寵物券。

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