近百人為野生動物而走 籲遊蕩動物管理採TNSA、由人類認養浪浪

第三屆「為野生動物而走」遊行，今號召近百人上街，喊出「野生動物難等待,公共政策納生態」口號，盼政府正視遊蕩犬貓與野生動物間的衝突難獲妥善處理的困境，遊蕩犬貓TNR作法，應走向TNSA（捕捉、絕育、收容、認養)，讓遊蕩犬貓回到有人照顧的環境，進一步降低對野生動物的威脅。

為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸說，政府不能只在野生動物傷害發生後，才設法補救，而是應該在決策初期，就納入生物多樣性觀點，當前的遊蕩犬貓未能獲得妥善管理，就是公共政策忽視生態的案例，遊蕩犬貓攻擊、追逐與干擾野生動物，都是源自於人為管理不善。

他進一步說，今年訴求的核心，從政策從「做了多少」轉向「問題改善多少，政府不應再以捕捉、絕育量為衡量依據，而應以野生動物侵擾、人犬衝突、農損等實際風險是否下降作為檢驗標準。遊蕩動物的治理，也應該逐步由TNR走向TNSA，讓犬貓回到有人照顧的環境。

「為野生動物而走」四大訴求包括，補足遊蕩動物管理法制,降低生態衝突、建立以實際衝突為核心的科學化評估制度、完善收容、移置及動物福利體系，以及補上長期怠於處理的生態治理缺口，建立權責明確的生物多樣性治理機制。