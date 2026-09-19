快訊

陳建州轉普通病房…范瑋琪今突現身機場 面露疲態爆「飛離台灣」

獨／父子撕破臉！菸酒商老董獲賠3675萬 兒「閃婚贈房」脫產上億遭打臉

聽新聞
0:00 / 0:00

近百人為野生動物而走 籲遊蕩動物管理採TNSA、由人類認養浪浪

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
第三屆「為野生動物而走」下午在立法院旁登場，要求政府在規劃公共政策時，提升對生物多樣性關注，為未來世代保留珍貴生物資源。記者曾吉松／攝影
第三屆「為野生動物而走」下午在立法院旁登場，要求政府在規劃公共政策時，提升對生物多樣性關注，為未來世代保留珍貴生物資源。記者曾吉松／攝影

第三屆「為野生動物而走」遊行，今號召近百人上街，喊出「野生動物難等待,公共政策納生態」口號，盼政府正視遊蕩犬貓與野生動物間的衝突難獲妥善處理的困境，遊蕩犬貓TNR作法，應走向TNSA（捕捉、絕育、收容、認養)，讓遊蕩犬貓回到有人照顧的環境，進一步降低對野生動物的威脅。

為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸說，政府不能只在野生動物傷害發生後，才設法補救，而是應該在決策初期，就納入生物多樣性觀點，當前的遊蕩犬貓未能獲得妥善管理，就是公共政策忽視生態的案例，遊蕩犬貓攻擊、追逐與干擾野生動物，都是源自於人為管理不善。

他進一步說，今年訴求的核心，從政策從「做了多少」轉向「問題改善多少，政府不應再以捕捉、絕育量為衡量依據，而應以野生動物侵擾、人犬衝突、農損等實際風險是否下降作為檢驗標準。遊蕩動物的治理，也應該逐步由TNR走向TNSA，讓犬貓回到有人照顧的環境。

「為野生動物而走」四大訴求包括，補足遊蕩動物管理法制,降低生態衝突、建立以實際衝突為核心的科學化評估制度、完善收容、移置及動物福利體系，以及補上長期怠於處理的生態治理缺口，建立權責明確的生物多樣性治理機制。

第三屆「為野生動物而走」下午在立法院旁登場，要求政府在規劃公共政策時，提升對生物多樣性關注，為未來世代保留珍貴生物資源。記者曾吉松／攝影
第三屆「為野生動物而走」下午在立法院旁登場，要求政府在規劃公共政策時，提升對生物多樣性關注，為未來世代保留珍貴生物資源。記者曾吉松／攝影

認養 動物 野生動物

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／為野生動物而走遊行下午登場 呼籲政府重視生態多樣性

南韓防疫單位新北取經 瑞芳動物之家受國際肯定

台東池上農田驚見「怪大叔」遛猛禽 民眾通報查真相竟是友善驅鳥師

桃園9/20辦特寵認養　多種鸚鵡、龜、蛇、鬃獅蜥找家

相關新聞

近百人為野生動物而走 籲遊蕩動物管理採TNSA、由人類認養浪浪

第三屆「為野生動物而走」遊行，今號召近百人上街，喊出「野生動物難等待,公共政策納生態」口號，盼政府正視遊蕩犬貓與野生動物間的衝突難獲妥善處理的困境，遊蕩犬貓TNR作法，應走向TNSA（捕捉、絕育、收容、認養)，讓遊蕩犬貓回到有人照顧的環境，進一步降低對野生動物的威脅。

傳海關待轉訓犬未獲良好照顧 財政部澄清照護從未中斷

針對近日社群媒體關切海關緝毒犬培訓中心待轉訓犬照護情形，關務署表示，經評估不適任緝毒犬之犬隻，均依其特質積極媒合其他執勤犬機關轉訓。目前已有約11個機關提出近22隻以上需求，需求相當殷切，犬隻經各機關挑選後即辦理移撥，實際留置等待轉訓期間並無外傳長期無人帶犬散步及社會化活動之情形。

影／為野生動物而走遊行下午登場 呼籲政府重視生態多樣性

第三屆「為野生動物而走」下午在立法院旁登場，由青年世代攜手保育 NGO，號召社會大眾共同走上街頭，要求政府在規劃公共政策時，提升對生物多樣性關注，為未來世代保留珍貴生物資源。

從受傷到重返自然！金門野生動物協會10年救援逾3千隻 義美生機相挺

金門不只有戰地歷史，也是一座野生動物與候鳥重要的棲息島嶼，每年夏季，栗喉蜂虎成群飛越天際；秋冬之際，數以千計鸕鶿聚集水域，濕地、森林、溪流與海岸更孕育超過400種鳥類，以及水獺、兩棲爬蟲類、蝙蝠等多樣野生生命。但隨著人類活動與自然棲地越來越接近，野生動物也面臨受傷、受困等生存危機。成立於2015年的金門縣野生動物救援暨保育協會，10年來已救援超過3000隻野生動物，成為金門野生生命重要的守護力量。

全國首創！新北寵登除戶線上申辦 免跑臨櫃還可抽獎

寵物也有「戶籍」，飼主在毛寶貝離世後別忘了辦理除戶。新北市推出全國首創寵物登記除戶線上申辦服務，即日起免寄紙本、不必跑臨櫃，就能完成寵物登記除戶、資料變更及免絕育申報等作業，還有機會抽中新北幣200點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。