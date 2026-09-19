嘉義市動物嘉年華9月20日登場 iPad、黃金、台積電股票現場抽

嘉義市動物嘉年華將在9月20日登場，今年特別邀請寵物界網紅「西部農場小黑豬」及「柴犬七仙女蘿蔔糕」參與，現場提供犬貓認養、疫苗注射及義剪服務，並舉辦「毛孩趣味競賽」，參加活動就能抽獎，有機會將iPad、Apple Watch、台銀黃金及台積電股票等獎品帶回家。

建設處長羅資政表示，今年動物嘉年華與「開嘉毛孩生活節」及「購物節－嘉選好所在市集」共同舉辦，現場有寵物食品、用品等，也邀請寵物界網紅「西部農場小黑豬」及「柴犬七仙女蘿蔔糕」參與，增添活動人氣與趣味， 盼讓更多人認識動物保護及飼主責任。

黃敏惠說，嘉市2019年啟用動物保護教育園區，從動物照護及生命教育做起，2022年制定嘉義市動物保護自治條例，推動寵物友善空間認證，目前已有超過100家業者響應，2023年啟用1959全國動物保護專線，陸續啟用東區綠映水漾寵物公園、西區北香湖公園寵物公園。

黃敏惠也說，真正的動物友善城市，更重要的是市民的觀念與行動，市府持續完善動物保護制度及環境，推動飼主責任教育，讓大家了解寵物行為、健康保健及不同種類寵物照護需求，今年規畫10堂課程，包括寵物行為、健康保健、高齡犬、鳥類及鼠類照護等。