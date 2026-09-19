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影／為野生動物而走遊行下午登場 呼籲政府重視生態多樣性
第三屆「為野生動物而走」下午在立法院旁登場，由青年世代攜手保育 NGO，號召社會大眾共同走上街頭，要求政府在規劃公共政策時，提升對生物多樣性關注，為未來世代保留珍貴生物資源。
今年度遊行喊出「野生動物難等待，公共政策納生態。」的口號。為野生動物而走行動聯盟強調，野生動物正承受人類決策所帶來後果，政府不能只在傷害發生後才設法補救，更應在決策之初就明確以下原則：凡是可能影響生物多樣性政策，都應將生態影響納入考量，並對政策可能造成的後果負起責任。
為野生動物而走行動聯盟提出四大訴求，一、補足遊蕩動物管理法制，降低生態衝突；二、建立以實際衝突為核心的科學化評估制度；三、完善收容、移置及動物福利體系；四、補上長期怠於處理的生態治理缺口，建立有權責的生物多樣性治理機制。
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