快訊

異國遠距離悲歌！泰女來台見男友遭勒斃 行李箱運屍藏公司冰櫃

不滿低頭穿鞋遭碰撞…71歲婦掌摑虎航空服員、冰塊砸座艙長 下場曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

影／為野生動物而走遊行下午登場 呼籲政府重視生態多樣性

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
第三屆「為野生動物而走」下午在立法院旁登場，要求政府在規劃公共政策時，提升對生物多樣性關注，為未來世代保留珍貴生物資源。記者曾吉松／攝影
第三屆「為野生動物而走」下午在立法院旁登場，要求政府在規劃公共政策時，提升對生物多樣性關注，為未來世代保留珍貴生物資源。記者曾吉松／攝影

第三屆「為野生動物而走」下午在立法院旁登場，由青年世代攜手保育 NGO，號召社會大眾共同走上街頭，要求政府在規劃公共政策時，提升對生物多樣性關注，為未來世代保留珍貴生物資源。

今年度遊行喊出「野生動物難等待，公共政策納生態。」的口號。為野生動物而走行動聯盟強調，野生動物正承受人類決策所帶來後果，政府不能只在傷害發生後才設法補救，更應在決策之初就明確以下原則：凡是可能影響生物多樣性政策，都應將生態影響納入考量，並對政策可能造成的後果負起責任。

為野生動物而走行動聯盟提出四大訴求，一、補足遊蕩動物管理法制，降低生態衝突；二、建立以實際衝突為核心的科學化評估制度；三、完善收容、移置及動物福利體系；四、補上長期怠於處理的生態治理缺口，建立有權責的生物多樣性治理機制。

第三屆「為野生動物而走」下午在立法院旁登場，要求政府在規劃公共政策時，提升對生物多樣性關注，為未來世代保留珍貴生物資源。記者曾吉松／攝影
第三屆「為野生動物而走」下午在立法院旁登場，要求政府在規劃公共政策時，提升對生物多樣性關注，為未來世代保留珍貴生物資源。記者曾吉松／攝影

第三屆「為野生動物而走」下午在立法院旁登場，要求政府在規劃公共政策時，提升對生物多樣性關注，為未來世代保留珍貴生物資源。記者曾吉松／攝影
第三屆「為野生動物而走」下午在立法院旁登場，要求政府在規劃公共政策時，提升對生物多樣性關注，為未來世代保留珍貴生物資源。記者曾吉松／攝影

第三屆「為野生動物而走」下午在立法院旁登場，要求政府在規劃公共政策時，提升對生物多樣性關注，為未來世代保留珍貴生物資源。記者曾吉松／攝影
第三屆「為野生動物而走」下午在立法院旁登場，要求政府在規劃公共政策時，提升對生物多樣性關注，為未來世代保留珍貴生物資源。記者曾吉松／攝影

第三屆「為野生動物而走」下午在立法院旁登場，要求政府在規劃公共政策時，提升對生物多樣性關注，為未來世代保留珍貴生物資源。記者曾吉松／攝影
第三屆「為野生動物而走」下午在立法院旁登場，要求政府在規劃公共政策時，提升對生物多樣性關注，為未來世代保留珍貴生物資源。記者曾吉松／攝影

第三屆「為野生動物而走」下午在立法院旁登場，要求政府在規劃公共政策時，提升對生物多樣性關注，為未來世代保留珍貴生物資源。記者曾吉松／攝影
第三屆「為野生動物而走」下午在立法院旁登場，要求政府在規劃公共政策時，提升對生物多樣性關注，為未來世代保留珍貴生物資源。記者曾吉松／攝影

第三屆「為野生動物而走」下午在立法院旁登場，要求政府在規劃公共政策時，提升對生物多樣性關注，為未來世代保留珍貴生物資源。記者曾吉松／攝影
第三屆「為野生動物而走」下午在立法院旁登場，要求政府在規劃公共政策時，提升對生物多樣性關注，為未來世代保留珍貴生物資源。記者曾吉松／攝影

第三屆「為野生動物而走」下午在立法院旁登場，要求政府在規劃公共政策時，提升對生物多樣性關注，為未來世代保留珍貴生物資源。記者曾吉松／攝影
第三屆「為野生動物而走」下午在立法院旁登場，要求政府在規劃公共政策時，提升對生物多樣性關注，為未來世代保留珍貴生物資源。記者曾吉松／攝影

第三屆「為野生動物而走」下午在立法院旁登場，要求政府在規劃公共政策時，提升對生物多樣性關注，為未來世代保留珍貴生物資源。記者曾吉松／攝影
第三屆「為野生動物而走」下午在立法院旁登場，要求政府在規劃公共政策時，提升對生物多樣性關注，為未來世代保留珍貴生物資源。記者曾吉松／攝影

第三屆「為野生動物而走」下午在立法院旁登場，要求政府在規劃公共政策時，提升對生物多樣性關注，為未來世代保留珍貴生物資源。記者曾吉松／攝影
第三屆「為野生動物而走」下午在立法院旁登場，要求政府在規劃公共政策時，提升對生物多樣性關注，為未來世代保留珍貴生物資源。記者曾吉松／攝影

第三屆「為野生動物而走」下午在立法院旁登場，要求政府在規劃公共政策時，提升對生物多樣性關注，為未來世代保留珍貴生物資源。記者曾吉松／攝影
第三屆「為野生動物而走」下午在立法院旁登場，要求政府在規劃公共政策時，提升對生物多樣性關注，為未來世代保留珍貴生物資源。記者曾吉松／攝影

第三屆「為野生動物而走」下午在立法院旁登場，要求政府在規劃公共政策時，提升對生物多樣性關注，為未來世代保留珍貴生物資源。記者曾吉松／攝影
第三屆「為野生動物而走」下午在立法院旁登場，要求政府在規劃公共政策時，提升對生物多樣性關注，為未來世代保留珍貴生物資源。記者曾吉松／攝影

第三屆「為野生動物而走」下午在立法院旁登場，要求政府在規劃公共政策時，提升對生物多樣性關注，為未來世代保留珍貴生物資源。記者曾吉松／攝影
第三屆「為野生動物而走」下午在立法院旁登場，要求政府在規劃公共政策時，提升對生物多樣性關注，為未來世代保留珍貴生物資源。記者曾吉松／攝影

第三屆「為野生動物而走」下午在立法院旁登場，要求政府在規劃公共政策時，提升對生物多樣性關注，為未來世代保留珍貴生物資源。記者曾吉松／攝影
第三屆「為野生動物而走」下午在立法院旁登場，要求政府在規劃公共政策時，提升對生物多樣性關注，為未來世代保留珍貴生物資源。記者曾吉松／攝影

野生動物 生態 公共政策 立法院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台東池上農田驚見「怪大叔」遛猛禽 民眾通報查真相竟是友善驅鳥師

牠們只是「路過」卻成研究主角 嘉大從3.6萬筆影像找到102種鳥

毀草鴞生態換科學園區？ 環團批南科陷台積電於不義

台北動物園動物大搬家40週年 檔案局開箱老照片重現圍觀盛況

相關新聞

影／為野生動物而走遊行下午登場 呼籲政府重視生態多樣性

第三屆「為野生動物而走」下午在立法院旁登場，由青年世代攜手保育 NGO，號召社會大眾共同走上街頭，要求政府在規劃公共政策時，提升對生物多樣性關注，為未來世代保留珍貴生物資源。

從受傷到重返自然！金門野生動物協會10年救援逾3千隻 義美生機相挺

金門不只有戰地歷史，也是一座野生動物與候鳥重要的棲息島嶼，每年夏季，栗喉蜂虎成群飛越天際；秋冬之際，數以千計鸕鶿聚集水域，濕地、森林、溪流與海岸更孕育超過400種鳥類，以及水獺、兩棲爬蟲類、蝙蝠等多樣野生生命。但隨著人類活動與自然棲地越來越接近，野生動物也面臨受傷、受困等生存危機。成立於2015年的金門縣野生動物救援暨保育協會，10年來已救援超過3000隻野生動物，成為金門野生生命重要的守護力量。

全國首創！新北寵登除戶線上申辦 免跑臨櫃還可抽獎

寵物也有「戶籍」，飼主在毛寶貝離世後別忘了辦理除戶。新北市推出全國首創寵物登記除戶線上申辦服務，即日起免寄紙本、不必跑臨櫃，就能完成寵物登記除戶、資料變更及免絕育申報等作業，還有機會抽中新北幣200點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。