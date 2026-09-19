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從受傷到重返自然！金門野生動物協會10年救援逾3千隻 義美生機相挺

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
成立於2015年的金門縣野生動物救援暨保育協會，10年來已救援超過3000隻野生動物，成為金門野生生命重要的守護力量，義美生機響應金門縣野生動物救援暨保育協會公益行動，贊助產品作為公益贈品。圖／金門縣野生動物救援暨保育協會提供
成立於2015年的金門縣野生動物救援暨保育協會，10年來已救援超過3000隻野生動物，成為金門野生生命重要的守護力量，義美生機響應金門縣野生動物救援暨保育協會公益行動，贊助產品作為公益贈品。圖／金門縣野生動物救援暨保育協會提供

金門不只有戰地歷史，也是一座野生動物與候鳥重要的棲息島嶼，每年夏季，栗喉蜂虎成群飛越天際；秋冬之際，數以千計鸕鶿聚集水域，濕地、森林、溪流與海岸更孕育超過400種鳥類，以及水獺、兩棲爬蟲類、蝙蝠等多樣野生生命。但隨著人類活動與自然棲地越來越接近，野生動物也面臨受傷、受困等生存危機。成立於2015年的金門縣野生動物救援暨保育協會，10年來已救援超過3000隻野生動物，成為金門野生生命重要的守護力量。

金門縣野生動物救援暨保育協會表示，對救傷人員而言，救援從來不只是把動物「救起來」，從發現通報、緊急送醫，到診療、照護、復健，再到評估能否重新適應野外環境，每一步都需要人力、時間與專業。

有些野生動物經過治療後逐漸恢復，有些則必須長時間照護，當牠們終於再次回到熟悉的森林、濕地或海岸，重新飛翔、奔跑，對救傷團隊而言，也代表一個生命重新獲得自由。

協會長期以救援行動為基礎推動生態保育教育，希望讓更多人了解，金門珍貴的自然生態不只屬於人，也需要留給野生動物一條生存的路。

為支持第一線救傷工作，義美生機響應金門縣野生動物救援暨保育協會公益行動，贊助「堅果棒（莓果）」作為公益贈品。義美生機表示，真正的健康不只關乎人的飲食，也與土地、環境及共同生活的生命息息相關，希望透過實際行動支持金門野生動物保育。

公益活動自2026年10月1日至12月31日止，民眾成為金門縣野生動物救援暨保育協會定期定額捐款人，即可獲得義美生機贊助的「堅果棒（莓果）」一盒，讓一份捐款成為野生生命重返自然的力量。活動詳情：金門縣野生動物救援暨保育協會 https://www.kwrca.org.tw/donate；捐款連結：https://kwrca.neticrm.tw/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=5

成立於2015年的金門縣野生動物救援暨保育協會，10年來已救援超過3000隻野生動物，成為金門野生生命重要的守護力量。圖／金門縣野生動物救援暨保育協會提供
成立於2015年的金門縣野生動物救援暨保育協會，10年來已救援超過3000隻野生動物，成為金門野生生命重要的守護力量。圖／金門縣野生動物救援暨保育協會提供

金門 野生動物 義美

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