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全國首創！新北寵登除戶線上申辦 免跑臨櫃還可抽獎

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
寵物也有「戶籍」，飼主在毛寶貝離世後別忘了辦理除戶。新北市推出全國首創寵物登記除戶線上申辦服務，即日起免寄紙本、不必跑臨櫃，就能完成寵物登記除戶、資料變更及免絕育申報等作業，還有機會抽中新北幣200點。圖／新北市動保處提供
寵物也有「戶籍」，飼主在毛寶貝離世後別忘了辦理除戶。新北市推出全國首創寵物登記除戶線上申辦服務，即日起免寄紙本、不必跑臨櫃，就能完成寵物登記除戶、資料變更及免絕育申報等作業，還有機會抽中新北幣200點。圖／新北市動保處提供

寵物也有「戶籍」，飼主在毛寶貝離世後別忘了辦理除戶。新北市推出全國首創寵物登記除戶線上申辦服務，即日起免寄紙本、不必跑臨櫃，就能完成寵物登記除戶、資料變更及免絕育申報等作業，還有機會抽中新北幣200點。

動保處指出，寵物登記就像毛寶貝的身分資料，除了飼主基本資訊，也攸關走失協尋及後續動物管理。過去飼主辦理寵物登記變更、除戶，或依動物保護法第22條第3項辦理免絕育申報，多須寄送紙本或臨櫃申請。

今年度截至目前為止，動保處已受理475件除戶紙本申請，另審查通過1104件免絕育申報。此次系統升級，就是將過去需要跑一趟的行政程序搬到線上，讓飼主在家就能完成申辦。

寵物除戶不是「養完就算」，而是飼主責任的最後一哩路，當毛寶貝死亡後，飼主應主動更新寵物登記資料，避免已死亡的寵物仍列在飼主名下，也讓政府掌握更準確的犬貓飼養及管理資訊。

此次推出的抽獎活動，凡設籍新北市且具「我的新北市APP」會員資格，即日起至10月31日止，完成線上寵物除戶登記，就有機會抽中新北幣200點，總獎勵8萬點，讓寵物登記更便利，也讓毛寶貝的生命紀錄有始有終。

除了除戶服務外，系統升級後也提供寵物登記資料變更及免絕育申報等線上功能，飼主可依系統指引完成申請及資料核對，減少往返及等待時間。相關服務可至「新北市絕育管理系統」申辦；新北幣可於特約合作商店使用，消費據點可至相關網站查詢

新北市動保處表示，依動物保護法第19條第2項規定，飼主應為特定寵物植入晶片並辦理寵物登記；同法第22條第3項規定，特定寵物飼主原則上應為寵物絕育，如有免絕育或繁殖需求，應依規定向主管機關申報，違規可處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

飼養寵物除了日常照顧要負責，寵物登記資料也要隨時保持正確；現在除戶、資料變更及相關申報都能線上辦理，讓飼主少跑一趟，也讓毛寶貝留下完整、正確的生命記錄。

新北 戶籍 飼主 寵物

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