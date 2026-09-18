后里環保公園黑天鵝上演餵魚秀 分享飼料給魚群

台中市后里環保公園內的1對黑天鵝，是園區內吸睛亮點，台中市建設局今天表示，令人驚喜的是黑天鵝竟學會將飼料「分享」給水中魚群，叼著飼料餵魚的畫面有趣又療癒。

占地約17公頃的后里環保公園擁有豐富自然生態，園區內1對黑天鵝不僅悠游其中，更展現令人驚喜的學習與適應能力，竟學會將飼料「分享」給水中魚群，黑天鵝叼著飼料餵魚的有趣畫面，成為園區獨特又療癒的生態亮點。

台中市建設局長陳大田表示，黑天鵝具有良好的學習及環境適應能力，園區平時由專人提供專屬飼料並悉心照料，牠們也會自行在草地覓食、吃草，與園區環境建立自然的生活模式。

有趣的是，陳大田說，這對黑天鵝長期與周邊生物互動後，逐漸出現「餵魚」行為，經常停留在岸邊，將叼起的飼料送到水面，吸引錦鯉及小魚群聚爭食，形成趣味十足的「黑天鵝餵魚秀」。吸引不少民眾特地到園區，一睹這一幕有趣的生態互動。

建設局說明，后里環保公園腹地寬廣、環境多元，設有林蔭步道、草坡、兒童遊樂設施及寵物專區，提供市民散步、野餐、遛狗及親子休閒的友善空間。

建設局表示，假日時，園區還可見繽紛大風箏迎風飛舞、孩子在草地上奔跑嬉戲的景象，加上黑天鵝與魚群熱絡互動，讓民眾不必遠行，就能在城市裡親近自然、感受生態樂趣。

建設局提醒，民眾觀賞黑天鵝與魚群互動時，請保持適當距離，勿任意投餵，共同維護園區生態環境，讓黑天鵝與魚群在自然、健康的環境中自在生活。