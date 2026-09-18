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廢棄漁網成鱟的死亡陷阱 金門啟動潮間帶巡護、清網保育

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門潮間帶近期被民眾發現有多起三棘鱟遭廢棄漁網纏繞枉死的案件，引起各界高度重視，金門縣政府表示，除依既有禁捕措施持續落實保育，也將加強鱟活動及產卵熱區巡護，並啟動潮間帶疑似廢棄漁網具清查及處理機制。圖／摘自臉書金門潮間帶
金門潮間帶近期被民眾發現有多起三棘鱟遭廢棄漁網纏繞枉死的案件，引起各界高度重視，金門縣政府表示，除依既有禁捕措施持續落實保育，也將加強鱟活動及產卵熱區巡護，並啟動潮間帶疑似廢棄漁網具清查及處理機制。圖／摘自臉書金門潮間帶

金門潮間帶近期被民眾發現有多起三棘鱟遭廢棄漁網纏繞枉死的案件。金門縣政府為降低三棘鱟在活動、繁殖及上岸產卵期間遭廢棄漁網纏繞受傷甚至死亡，除依既有禁捕措施持續落實保育，也將加強鱟活動及產卵熱區巡護，並啟動潮間帶疑似廢棄漁網具清查及處理機制。

縣府表示，針對三棘鱟活動及上岸產卵較頻繁區域，後續將加強巡護，若在潮間帶發現疑似廢棄漁網具，將邀集相關單位現場會勘，確認漁網具狀況，並綁掛布條標示，請民眾儘速自行移除，避免漁網持續留置成為海洋生物的致命陷阱。

經現場會勘後，漁網具將依狀況區分為「明顯廢棄」及「無法認定是否屬廢棄」兩類，縣府將依個案情形辦理後續清理或移置保管，若漁網具經移置保管，保管期限為6個月，原所有人可於上班時間向金門區漁會辦理簽收領回。

縣府指出，這項措施並非單純清除漁網，而是希望從源頭降低廢棄漁網對鱟及潮間帶生態造成的威脅，尤其鱟上岸產卵時活動範圍與潮間帶密切相關，若遭漁網纏繞，不僅可能造成肢體受傷，也可能因無法脫困而死亡，因此漁網具妥善管理是鱟保育的重要一環。

縣府也呼籲民眾加入鱟保育行列，若在海岸發現明顯廢棄漁網，或發現鱟遭漁網纏繞，應在確保自身安全的前提下撥打1999通報，由縣府或水試所等相關單位協助處理；若民眾具備安全處理能力，也可協助鱟脫離網具，並將鱟放回原海域，避免牠持續受困。

金門縣政府表示，三棘鱟是金門潮間帶重要的生態指標物種，保育工作不能只靠單一單位，縣府將持續透過潮間帶巡護、漁網具清理及保育宣導等方式，降低廢棄漁網對鱟及其他海洋生物的傷害，也呼籲漁民及民眾落實漁網具管理，避免漁具長期遺留、破損或成為無人管理的「幽靈漁網」，共同守護金門潮間帶生態。

金門縣政府為降低三棘鱟在活動、繁殖及上岸產卵期間遭廢棄漁網纏繞受傷甚至死亡，除依既有禁捕措施持續落實保育，也將加強鱟活動及產卵熱區巡護，並啟動潮間帶疑似廢棄漁網具清查及處理機制。
金門縣政府為降低三棘鱟在活動、繁殖及上岸產卵期間遭廢棄漁網纏繞受傷甚至死亡，除依既有禁捕措施持續落實保育，也將加強鱟活動及產卵熱區巡護，並啟動潮間帶疑似廢棄漁網具清查及處理機制。

金門 潮間帶 死亡

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