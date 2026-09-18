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門沒鎖好…黑猩猩父子檔脫逃 台北動物園致歉：人為疏失

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市立動物園2隻黑猩猩昨天第一道門脫逃後，又遇到施作工程，後門雖有小鳥扣，但僅關閉無上鎖，而給了黑猩猩「撞開門」出走的機會。圖／台北動物園提供
台北市立動物園2隻黑猩猩昨天第一道門脫逃後，又遇到施作工程，後門雖有小鳥扣，但僅關閉無上鎖，而給了黑猩猩「撞開門」出走的機會。圖／台北動物園提供

台北市立動物園猩猩父子檔昨天傍晚「自己開門」脫逃，園方費時45分鐘圍捕帶回。動物園發言人曹先紹今表示，此次歸類為人為疏失，也凸顯防呆機制以外，要再加強同仁在職訓練，將檢討管理疏漏及需補強精進之處。

昨日2隻黑猩猩出走事件，同住的黑猩猩父子並非從戶外活動場跑出來，而是從保育員平時進出的門走出來。牠們雖然一起離開獸舍，卻各自奔向自己感興趣的目標，「小強」前往母猩猩群探視一圈後又回到原來居住的獸舍附近，「娃智」則是好奇跑到獅子廊道對面的樹上，還曾經坐在掛有長頸鹿食槽的高柱上，一度讓長頸鹿因陌生動物突然出現而受到驚擾集體奔跑。

曹先紹說，過往曾有2隻水豚同時脫逃，但靈長類通常都是單隻，例如2008年金剛猩猩「寶寶」、2021年紅猴「男道」、今年7月棕蜘蛛猴「Paco」，昨天是第一次有2隻個體同時脫逃。

曹先紹還原昨日事發過程，保育員通道與黑猩猩戶外活動場之間的門，設有小鳥扣、門閂的兩層機制，但保育員僅扣上小鳥扣，智商高且力氣不小的黑猩猩去撞門致使小鳥扣彈開，牠進入通道後，往後門方向走。

他說，不幸的是，非洲動物區近期施作工程，正好因電力問題，有外部維修工作人員進入作業區，以至於平常不對外開放的後門雖有小鳥扣，但僅關閉無上鎖，而給了黑猩猩「撞開門」出走的機會。這也牽涉到團隊橫向聯繫有無做到位，園方將會再檢討管理上的疏漏及需補強精進之處。

台北市立動物園2隻黑猩猩昨天從保育員通道與黑猩猩戶外活動場之間的門脫逃，現場雖設有小鳥扣、門閂的兩層機制，但保育員僅扣上小鳥扣，黑猩猩去撞門致使小鳥扣彈開，牠得以進入通道。圖／台北動物園提供
台北市立動物園2隻黑猩猩昨天從保育員通道與黑猩猩戶外活動場之間的門脫逃，現場雖設有小鳥扣、門閂的兩層機制，但保育員僅扣上小鳥扣，黑猩猩去撞門致使小鳥扣彈開，牠得以進入通道。圖／台北動物園提供

動物園每年會不定期舉辦動物防逃演練及各項技術練習，包含獸醫師吹箭的能力、各個動物館區接獲通報後的行動、路線以及人員必須攜帶的捕捉工具等設備，包含無線電對講機、防身木棍、帆布、圍網、捕獸網、甚至安撫動物的食物，演練的當下有時也會邀請現場遊客客串成臨時演員參與演練。

曹先紹表示，動物園欄舍有防逃設計，平常也有防逃演練，才能在意外發生當下，短時間集結同仁並處理好。此次脫逃事件歸類為人為疏失，接下來要釐清明明有防呆機制、日常作業準則，同仁是否事情太多、個人疏忽等狀況，將調訓、隨時督導檢查、加強培訓，確認相關作為做到位。

遊客遇到類似事件如何作為？曹先紹表示，圈養的個體看到不認識的民眾，不見得會特別想靠近，反而想要躲，民眾與之保持距離最重要。他舉例，黑猩猩「小強」以聰明調皮著稱，44歲更是單身漢群的領導階層，若遊客遇到要保持距離。再者，動物園同仁不見得第一時間觀察到動物脫逃，遊客若有資訊可主動通知服務中心，以便園方立刻處理。

台北動物園黑猩猩「娃智」昨天脫逃，傍晚出現在長頸鹿活動場。圖／台北動物園提供
台北動物園黑猩猩「娃智」昨天脫逃，傍晚出現在長頸鹿活動場。圖／台北動物園提供

台北動物園44歲黑猩猩「小強」。圖／台北動物園提供
台北動物園44歲黑猩猩「小強」。圖／台北動物園提供

台北動物園11歲黑猩猩「娃智」。圖／台北動物園提供
台北動物園11歲黑猩猩「娃智」。圖／台北動物園提供

黑猩猩父子檔昨天傍晚脫逃，台北市立動物園發言人曹先紹（中）、動物組組長吳立信（左）等人今說明事發過程。記者林佳彣／攝影
黑猩猩父子檔昨天傍晚脫逃，台北市立動物園發言人曹先紹（中）、動物組組長吳立信（左）等人今說明事發過程。記者林佳彣／攝影

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