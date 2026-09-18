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台東池上農田驚見「怪大叔」遛猛禽 民眾通報查真相竟是友善驅鳥師

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣池上鄉近日有民眾在農田發現一名陌生男子，帶著猛禽穿梭田間「遛鳥」，由於不清楚猛禽從何而來，也不了解帶進農田的用途，擔心涉及野生動物管理問題，立即向台東縣政府通報。農業處接獲反映後聯繫池上青年培力工作站，經團隊提供猛禽檢疫、來源文件及相關作業資料，並說明計畫內容後，民眾才知道，這名看似「怪怪的遛鳥大叔」，其實是受邀進入農田執行任務的「友善驅鳥師」。

池上青年培力工作站主持人林耿弘表示，團隊反而感謝民眾主動通報，看到陌生人帶著猛禽進入農田，在不了解來源及用途的情況下願意多問一句，是一種負責任的公民監督。這次查證也讓團隊重新檢視相關文件及作業方式，讓外界更了解這項友善農業行動。

這套特殊的驅鳥方式，源自池上推動的「鷲咪計畫CHIRP」。在國發會地方創生政策及農業部農村發展及水土保持署台東分署等資源協力下，團隊持續進行農田生態監測，希望在農作物保護與野生鳥類生存之間找到平衡。

團隊指出，4年監測發現，鳥類確實會取食農作物，因此若希望農民不要採取毒鳥或傷害鳥類的方式，就不能只告訴農民「不能做什麼」，還必須提供實際可行的替代方案。

「鷲咪計畫」會依田區、時間及鳥群狀況，搭配鷹偶、聲音驅離、客製化猛禽風箏及受訓猛禽等方式，降低鳥群對農作物的取食。其中猛禽風箏依池上實際監測紀錄的大冠鷲、遊隼、鳳頭蒼鷹等物種設計。

團隊表示，受訓猛禽用於鳥群管理，在國外機場等場域已有實務運用，主要透過掠食者帶來的威嚇效果，改變鳥群活動範圍，並非讓猛禽進行獵捕。

「鷲咪」取自「啾咪」諧音，CHIRP則代表鳥鳴聲，「鷲」則來自大冠鷲。團隊希望透過「鳥的一口米，留一口米給鳥，也留一條路給農民」的理念，讓農業與生態不必只能二選一。

林耿弘說，若社會期待農民為野生動物多留一些空間，相關成本不能長期由農民單獨承擔，也需要消費者及企業共同參與，未來可透過購買友善農產品、生態監測或驅鳥措施等方式投入，逐步建立農業、生態與產業共好的模式。

「鷲咪計畫」會依田區、時間及鳥群狀況，搭配鷹偶、聲音驅離、客製化猛禽風箏及受訓猛禽等方式，降低鳥群對農作物的取食。圖／池上青年培力工作站提供
「鷲咪計畫」會依田區、時間及鳥群狀況，搭配鷹偶、聲音驅離、客製化猛禽風箏及受訓猛禽等方式，降低鳥群對農作物的取食。圖／池上青年培力工作站提供

台東池上「鷲咪計畫」邀請驅鳥師帶猛禽巡田，以友善方式驅離鳥群，兼顧農作與生態。圖／池上青年培力工作站提供
台東池上「鷲咪計畫」邀請驅鳥師帶猛禽巡田，以友善方式驅離鳥群，兼顧農作與生態。圖／池上青年培力工作站提供

猛禽 台東 農業處

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