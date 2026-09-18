影／還原台北動物園2黑猩猩「離家出走」現場 44歲老爸看母猩猩、11歲兒看長頸鹿

台北市立動物園黑猩猩父子檔44歲「小強」、11歲「娃智」昨天離家出走，分別跑到鄰近獅子廊道對面長頸鹿的小活動場樹叢上、前往母黑猩猩群活動場探視，園方動員超過50人，在多處形成2、3道防線圍捕。動物園發言人曹先紹今表示，造成遊客驚嚇，致上最深歉意。

保育員昨天下午進入黑猩猩作業區工作時，發現黑猩猩自戶外活動場竄入室內走廊，往後門的方向前進並撞開門跑出戶外，他趕緊先關閉後門，阻攔其他黑猩猩再往戶外移動的可能性，但黑猩猩父子倆「小強」與「娃智」已經離家。

台北動物園44歲黑猩猩「小強」（右）。圖／台北動物園提供

台北動物園11歲黑猩猩「娃智」。圖／台北動物園提供

下午4時55分保育員通報請求支援，園方緊急啟動動物防逃措施，比照日常演練模式快速反應。非洲區工作人員持續追蹤動物及回報定位、其他各區保育員則於下午5時快速拉起雙層封鎖線，獸醫攜帶麻醉相關器材與藥品趕赴現場，共同進行動物圍捕及麻醉處置，另請園區保全人員協助完成遊客疏散及現場管制。

動物園動物組組長、現場指揮官吳立信表示，「小強」平常喜歡在高處看母群，此次脫逃在附近遊蕩一陣子，就爬往黑猩猩母群的欄舍屋頂停留。保育員嘗試丟水果引誘回家，雖然牠有因此稍微移動，但沒有要回家的意思，最後經獸醫師吹箭，下午5時28分順利帶回。

台北動物園黑猩猩「娃智」昨天脫逃，傍晚出現在長頸鹿活動場。圖／台北動物園提供

台北市立動物園黑猩猩「小強」、「娃智」脫逃，獸醫團隊至現場進行吹箭麻醉。圖／台北動物園提供

台北動物園黑猩猩「娃智」昨天脫逃後，園方以帆布接住被麻醉的「娃智」。圖／台北動物園提供

吳立信談及「娃智」，當時已移動到長頸鹿展示區，並坐在吊掛長頸鹿食物的立柱上方，並持續向其他個體發出呼喚聲音，因此團隊很快定位到牠的位置。

吳立信說，隨著人群變多，牠轉往非洲獅場地的方向，並停留在樹上；團隊在場拉起兩道防線，雙方僵持一段時間，獸醫師吹箭第一針被「娃智」機警拔掉後，再補第二針，牠體力慢慢變軟後從樹上落下，團隊以帆布接住，下午5時40分帶回。

兩隻黑猩猩經麻醉捕捉後，隨即送往動物醫療中心健康檢查，包括檢傷、基本理學檢查、血液檢查及X光影像檢查，並於晚間8時完全甦醒。

台北市立動物園黑猩猩「娃智」脫逃後被帶回，獸醫師檢查牠的身體狀況。圖／台北動物園提供

台北市立動物園黑猩猩「小強」脫逃後被帶回，獸醫師檢查牠的身體狀況。圖／台北動物園提供

動物園獸醫室主任鄭秋虹表示，兩隻個體血液檢查結果均未見明顯異常，「小強」的胸腔X光檢查未見明顯急性異常，肺部呈現輕微慢性變化，初步評估可能與其高齡有關，不需太多擔心，後續持續追蹤。獸醫團隊完成兩隻個體猩的檢查及必要處置後，就將牠們送回室內舍休息，持續觀察其恢復情形與整體健康狀況。

動物園發言人曹先紹表示，以往的防逃演練都是針對單一動物個體的逃脫，此次是兩隻個體且由相對有領導階層的「小強」帶隊逃脫，分成兩個不同位置，因此獸醫師能否在短時間拆成2組、確保吹得到個體，都靠平常的培訓跟演練。此次脫逃事件雖已落幕，事後檢討仍有必要。