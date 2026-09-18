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不讓遊蕩犬「越生越多」 新北林口嘉瑞社區逐戶清查無主犬

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市林口嘉寶里靠山又靠海，路上常有遊蕩犬，讓里長及居民傷腦筋。嘉瑞社區響應農業部「遊蕩犬社區管理計畫」，直接挨家挨戶清查，至今完成28戶有主犬隻訪查，掌握家犬飼養及遊蕩犬情形，避免遊蕩犬族群持續增加。圖／新北市動保處提供
新北市林口嘉寶里靠山又靠海，路上常有遊蕩犬，讓里長及居民傷腦筋。嘉瑞社區響應農業部「遊蕩犬社區管理計畫」，直接挨家挨戶清查，至今完成28戶有主犬隻訪查，掌握家犬飼養及遊蕩犬情形，避免遊蕩犬族群持續增加。圖／新北市動保處提供

新北林口嘉寶里靠山又靠海，路上常有遊蕩犬，讓里長及居民傷腦筋。嘉瑞社區響應農業部「遊蕩犬社區管理計畫」，直接挨家挨戶清查，至今完成28戶有主犬隻訪查，掌握家犬飼養及遊蕩犬情形，避免遊蕩犬族群持續增加。

新北市動保處指出，遊蕩犬問題涉及人犬互動、社區安全、生態及動物福祉，農業部今年推動「遊蕩犬社區管理計畫」鼓勵地方政府結合NGO及社區力量，透過家犬登記、母犬源頭管控、絕育及飼主責任等措施，建立社區自主管理機制。

林口嘉瑞社區申請計畫於今年6月30日獲中央核定後，動保處迅速展開行動，7月6日先進行實地培訓，並於7月21日串聯五股動物之家及巴克動物懷善救援協會召開交流會談，建立合作模式。

嘉瑞社區理事長黃建邦表示，社區區域鄰近山林，犬隻活動範圍廣，團隊逐戶走訪嘉寶里、下福里、太平里，因山區道路及住宅分散，要掌握遊蕩犬蹤跡難度不小，若沒有熟悉環境的在地居民帶路，外來團隊很難掌握犬隻活動情形。

團隊一戶一戶拜訪，了解居民家中飼養犬隻數量、是否完成登記及絕育，也同步記錄社區內遊蕩犬出沒情形。透過逐戶清查，完成28戶家訪，並精準收容6隻無家的毛寶貝，全數交由巴克動物懷善救援協會妥善安置。

巴克動物懷善救援協會表示，此次收容的犬隻多為年輕犬，經評估具有親人及社會化潛力，後續將透過生活照護、行為訓練及陪伴，逐步提升犬隻適應家庭生活的能力，並視個別狀況媒合適合的認養家庭，讓犬隻從山林漂泊走向穩定生活。

動保處表示，遊蕩犬管理不能只靠政府單方面處理，必須從「清查」到「絕育、飼養管理及認養」串起完整管理鏈。透過深入社區掌握家犬及遊蕩犬狀況，一方面協助飼主落實責任，降低犬隻繁殖及逸失風險。

另一方面也針對無主犬隻尋求適當安置及認養機會，逐步降低人犬衝突。從源頭減少遊蕩犬產生，兼顧居民生活安全與動物福祉，讓「政府做、社區一起做、民間團體接力做」，共同建立更有效的遊蕩犬管理模式。

新北市林口區嘉寶里常有遊蕩犬，嘉瑞社區響應農業部「遊蕩犬社區管理計畫」，建立社區自主管理機制，調查人員進行家戶犬隻訪查。圖／新北市動保處提供
新北市林口區嘉寶里常有遊蕩犬，嘉瑞社區響應農業部「遊蕩犬社區管理計畫」，建立社區自主管理機制，調查人員進行家戶犬隻訪查。圖／新北市動保處提供

新北市林口嘉寶里靠山又靠海，路上常有遊蕩犬，讓里長及居民傷腦筋。嘉瑞社區響應農業部「遊蕩犬社區管理計畫」，動保處協助串聯五股動物之家及巴克動物懷善救援協會召開交流會談，建立合作模式。圖／新北市動保處提供
新北市林口嘉寶里靠山又靠海，路上常有遊蕩犬，讓里長及居民傷腦筋。嘉瑞社區響應農業部「遊蕩犬社區管理計畫」，動保處協助串聯五股動物之家及巴克動物懷善救援協會召開交流會談，建立合作模式。圖／新北市動保處提供

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