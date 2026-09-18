不讓遊蕩犬「越生越多」 新北林口嘉瑞社區逐戶清查無主犬

新北市林口嘉寶里靠山又靠海，路上常有遊蕩犬，讓里長及居民傷腦筋。嘉瑞社區響應農業部「遊蕩犬社區管理計畫」，直接挨家挨戶清查，至今完成28戶有主犬隻訪查，掌握家犬飼養及遊蕩犬情形，避免遊蕩犬族群持續增加。

新北市動保處指出，遊蕩犬問題涉及人犬互動、社區安全、生態及動物福祉，農業部今年推動「遊蕩犬社區管理計畫」鼓勵地方政府結合NGO及社區力量，透過家犬登記、母犬源頭管控、絕育及飼主責任等措施，建立社區自主管理機制。

林口嘉瑞社區申請計畫於今年6月30日獲中央核定後，動保處迅速展開行動，7月6日先進行實地培訓，並於7月21日串聯五股動物之家及巴克動物懷善救援協會召開交流會談，建立合作模式。

嘉瑞社區理事長黃建邦表示，社區區域鄰近山林，犬隻活動範圍廣，團隊逐戶走訪嘉寶里、下福里、太平里，因山區道路及住宅分散，要掌握遊蕩犬蹤跡難度不小，若沒有熟悉環境的在地居民帶路，外來團隊很難掌握犬隻活動情形。

團隊一戶一戶拜訪，了解居民家中飼養犬隻數量、是否完成登記及絕育，也同步記錄社區內遊蕩犬出沒情形。透過逐戶清查，完成28戶家訪，並精準收容6隻無家的毛寶貝，全數交由巴克動物懷善救援協會妥善安置。

巴克動物懷善救援協會表示，此次收容的犬隻多為年輕犬，經評估具有親人及社會化潛力，後續將透過生活照護、行為訓練及陪伴，逐步提升犬隻適應家庭生活的能力，並視個別狀況媒合適合的認養家庭，讓犬隻從山林漂泊走向穩定生活。

動保處表示，遊蕩犬管理不能只靠政府單方面處理，必須從「清查」到「絕育、飼養管理及認養」串起完整管理鏈。透過深入社區掌握家犬及遊蕩犬狀況，一方面協助飼主落實責任，降低犬隻繁殖及逸失風險。

另一方面也針對無主犬隻尋求適當安置及認養機會，逐步降低人犬衝突。從源頭減少遊蕩犬產生，兼顧居民生活安全與動物福祉，讓「政府做、社區一起做、民間團體接力做」，共同建立更有效的遊蕩犬管理模式。

新北市林口區嘉寶里常有遊蕩犬，嘉瑞社區響應農業部「遊蕩犬社區管理計畫」，建立社區自主管理機制，調查人員進行家戶犬隻訪查。圖／新北市動保處提供