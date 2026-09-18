聽新聞
0:00 / 0:00

動物園驚魂 2黑猩猩蹺家 長頸鹿嚇到奔竄

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北動物園黑猩猩昨天脫逃後，爬上餵食架（紅圈處）惹得長頸鹿奔竄。圖／盧旻緯提供
台北動物園黑猩猩昨天脫逃後，爬上餵食架（紅圈處）惹得長頸鹿奔竄。圖／盧旻緯提供

北市動物園非洲動物區兩隻雄黑猩猩「小強」、「娃智」昨天傍晚結伴「蹺家」，事後在附近遊蕩，現場遊客驚慌不已，動物園立即啟動緊急應變機制，四十五分鐘內以吹箭麻醉後帶回重新安置，幸無人員受傷。園方不排除有人為疏失，今將公布黑猩猩確切的「蹺家路線」與防堵改善措施。

動物園非洲動物區現有七隻雄性、十一隻雌性黑猩猩，最年長為四十六歲雌性個體。昨下午四時五十五分左右，動物園發現四十四歲黑猩猩「小強」和十一歲「娃智」脫離原活動場，轉往非洲動物區長頸鹿小活動場及黑猩猩活動場周邊活動，當時許多遊客都還沒離園，許多人趕緊離開，其中一隻爬上長頸鹿場內餵食架上，長頸鹿也被嚇得到處奔竄。

園方啟動緊急應變機制，約傍晚五時拉起封鎖線，完成遊客疏散及現場管制，並由獸醫人員進場圍捕及麻醉處置；五時廿三分先以吹箭麻醉「小強」，廿八分確認麻醉倒地；四十分也帶回「娃智」，兩位黑猩猩均被打包帶回重新安置。

動物園發言人曹先紹表示，動物園平常很努力在做各種演練，包含獸醫師吹箭的能力、遊客疏散等，不代表沒有精進空間，還是一定要檢視為什麼動物會跑出來？他坦言，黑猩猩脫逃事件不排除人為疏失，今天上午進一步說明。

這不是台北市立動物園黑猩猩第一次脫逃，黑猩猩「莎莉」曾於二○一七年九月十日從戶外活動場一棵枝條垂降較低的植物攀爬出戶外活動場，當天下午又沿著竹林自行返回到展場。

動物園 長頸鹿 黑猩猩 北市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台北動物園黑猩猩「小強」、「娃智」脫逃 不到1小時被抓回

台北動物園2隻黑猩猩驚傳脫逃！遊客目擊翻牆 園方證實追捕中

五星級動物園由你來當家！微軟《動物園大亨》從國王企鵝到恐龍都能養

翻找便當、蟄居畫面…台灣黑熊視角首度曝光

相關新聞

婚假增加能解少子化？民團：工時與薪資 才是年輕人不婚關鍵

勞動部昨預告將修正勞工請假規則，十月起，婚假將從八天延長至十四天。不少新婚族叫好，但民團指出，婚假跟結婚意願的因果關係不強，近幾年成功提高生育率的南韓，早就從大撒幣轉向調整職場文化。

不婚頭？全台10年少逾4萬對新人 初婚年齡延後1.4歲

勞動部昨宣布延長婚假，盼提高民眾結婚意願。然而，內政部最新統計顯示，去年全台結婚僅十萬四三七六對，相較二○一六年的十四萬七八六一對，十年間少了四萬三四八五對、減幅約百分之廿九點四；晚婚趨勢反映在初婚年齡於十年內平均延後一點四歲。

牛刀殺雞？無照賣自釣魚恐挨罰最高30萬 釣客質疑管錯重點

苗栗縣政府最近接獲漁業署交查一件在網路販售自釣的十一尾石斑，經縣府調查行為人有船員執照，不予開罰。但一些釣友聞訊錯愕，原來自己釣的魚竟不能賣，批「政府該管的不管」。縣府農業處強調，漁業法規定公共水域垂釣或採捕的水產僅能自用，提醒小心挨罰。

健康主題館／每晚睡不到6小時 失智風險增3成

所謂「一夜好眠」能讓人神清氣爽，因為睡眠充足可以清洗掉白天大腦累積的毒性蛋白質，包括造成失智的類澱粉蛋白。研究發現，長期每晚睡眠不足6小時，與日後失智風險增加約3成有關。天主教失智老人基金會執行長鄧世雄表示，養生規律的生理時鐘及睡眠節律有其道理，關乎人體荷爾蒙分泌與新陳代謝。

「那個是塞屁股的喔？」屏東阿伯痔瘡血便 醫師開塞劑竟當藥吞7天

屏東縣一名阿伯因血便接受大腸鏡檢查，發現內痔嚴重出血，醫師開立7天痔瘡塞劑，一周後回診，醫師問「使用後有沒有改善？」，阿伯疑惑反問「什麼塞劑？」原來阿伯誤把塞劑當成口服藥，連續7天拆開吞下肚，醫師得知後哭笑不得，自我檢討衛教不足。藥師表示，誤食外用藥後應留意身體狀況，尤其腎臟、心臟功能不佳者更需謹慎。

婚假加碼至14天下月上路…雇主須照給工資 相關負擔將由政府提供補助

勞動部昨（17）日預告修正「勞工請假規則」草案，勞工婚假將比照軍公教人員，從現行八天延長至14天，將於10月1日上路；新增的第九日至第14日共六天婚假，雇主雖須照給工資，但相關薪資負擔將由政府提供補助，不造成雇主額外負擔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。