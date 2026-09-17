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2隻黑猩猩脫逃…吹箭麻醉1小時內抓回 台北動物園：不排除人為疏失

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
2017年黑猩猩「莎莉」從枝條垂降較低的植物攀爬出戶外活動場。圖／台北動物園提供
2017年黑猩猩「莎莉」從枝條垂降較低的植物攀爬出戶外活動場。圖／台北動物園提供

台北市立動物園現有今天傍晚發生2隻黑猩猩脫逃，被遊客目擊過程，園方立即啟動緊急應變機制，不只疏散遊客與現場管制，獸醫人員以吹箭麻醉後，不到1小時帶回。動物園發言人曹先紹坦言，不排除人為疏失，明天上午統一說明狀況。

動物園非洲動物區現有7隻雄性、11隻雌性黑猩猩，最年長為46歲雌性個體。園方說，今天下午4時55分發現2隻雄性黑猩猩44歲「小強」、11歲「娃智」脫離原活動場，分別在長頸鹿小活動場及黑猩猩活動場周邊活動。

動物園指出，立即啟動緊急應變機制，約5時已拉起封鎖線，完成遊客疏散及現場管制，並由獸醫人員進行動物圍捕及麻醉處置；5時28分、40分將「小強」和「娃智」麻醉倒地並帶回。

曹先紹表示，動物園平常很努力在做各種演練，包含獸醫師吹箭的能力、同仁何時抵達並圍起區塊來防動物亂跑、遊客疏散等，不代表沒有精進空間。「我們還是一定要去檢視，為什麼動物會跑出來？」、「防逃演練的實際操作是否有漏掉什麼？」

有別於2017年黑猩猩「莎莉」是從戶外活動場一棵枝條垂降較低的植物攀爬出戶外活動場，曹先紹說，今天同住的2隻黑猩猩並非從戶外活動場跑出來，而是從保育員平時進出的門跑出來，「小強」是靠在原來的獸舍附近，「娃智」則跑到獅子廊道旁，團隊最後以麻醉方式帶回牠們。

曹先紹談及防呆機制，過往曾發生保育員認為有關好欄舍，但防護設計的「小鳥扣」沒有扣進去，被動物一碰就開了，動物再拉開其他的門離開。今日黑猩猩事件，不排除人為疏失；至於怎麼發生，還是要先了解現場狀況，明天上午統一說明。

2017年脫逃的黑猩猩「莎莉」自行回到展場。圖／台北動物園提供
2017年脫逃的黑猩猩「莎莉」自行回到展場。圖／台北動物園提供

台北市立動物園今天傍晚傳出黑猩猩「小強」、11歲「娃智」脫逃，不到一小時已被園方帶回。此為2021年的「娃智」。圖／台北動物園提供
台北市立動物園今天傍晚傳出黑猩猩「小強」、11歲「娃智」脫逃，不到一小時已被園方帶回。此為2021年的「娃智」。圖／台北動物園提供

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