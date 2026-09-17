黑鳶空中盤旋引路？ 九棚淨灘驚見保育類小玳瑁受困「幽靈漁網」

原本參與海岸淨灘卻意外上演一場「海龜救援」海灘奇遇記！林業及自然保育署屏東分署恆春工作站人員參與淨灘，天空中突然一隻黑鳶盤旋，引來抬頭觀看，低頭清理海漂垃圾淨灘時，隨即在廢棄漁網發現一隻保育類小玳瑁受困，前肢揮動，趕緊通報海巡，送往海生館救援。

昨天上午淨灘由琅嶠半農半藝協會主辦，九棚社區及屏東分署恆春工作站參與，眾人頂著九棚海岸強勁海風清理海岸，短短數小時清出15袋、約150公斤海漂廢棄物。

淨灘過程中，黑鳶突然上空盤旋，吸引眾人目光，沒多久工作人員在俗稱「幽靈漁網」廢棄網具發現動靜，撥開漁網後，發現一隻小玳瑁被層層纏住，前肢不斷揮動。現場人員說，「難道是黑鳶在空中引路，提醒大家這裡有狀況？」

隨即通報海巡專線118，海巡人員趕抵後將小玳瑁妥善安置，以濕毛巾保濕並保持口鼻暢通，再後送海生館，由專業獸醫團隊檢查傷勢及照護。

根據海洋保育署資料顯示，玳瑁因美麗背甲過去遭大量捕捉利用，是第一級瀕臨絕種保育類野生動物，國際自然保育聯盟（IUCN）列為「極度瀕危（CR）」物種，台灣受到野生動物保育法保護，列入第一級瀕臨絕種保育類生物。

屏東縣今年截至9月有51隻海龜救援紀錄，僅5隻是玳瑁；林保署屏東分署表示，這次淨灘清出150公斤海廢，對人類而言可能只是破網、繩索及廢棄漁具，對野生動物可能是致命陷阱，也提醒民眾發現受傷、受困或擱淺海龜，應立即通報118。

海龜救援提醒，三要三不。三要：要通報：發現受傷、受困或擱淺海龜，立即撥打海巡署免費服務專線118，或依所在地通報保育主管機關，提供確切位置及海龜狀況；要保濕：可使用乾淨海水或清水將毛巾打濕後覆蓋於背甲及四肢，切勿遮住口鼻，保持呼吸順暢；要遮蔭：將海龜置於陰涼、通風處，避免長時間曝曬造成過熱與脫水。

三不：不要推回大海：擱淺海龜可能已虛弱或受傷，貿然推回海中可能造成溺水；不要擅自剪網拉扯：纏網可能已經深入皮肉，強行拉扯可能造成更嚴重的傷害，應交由專業人員處理；不要餵食、不要抓鰭肢：搬運時應雙手平托背甲兩側腹緣，避免抓取鰭肢、頭部或尾部，也不要自行餵食。

林業及自然保育署屏東分署恆春工作站人員參與淨灘，天空中突然一隻黑鳶盤旋，引來抬頭觀看，低頭清理海漂垃圾淨灘時，廢棄漁網發現小玳瑁受困，前肢揮動，趕緊通報海巡，送往海生館救援。圖／林保署屏東分署提供

林業及自然保育署屏東分署恆春工作站人員參與淨灘，在廢棄漁網發現一隻小玳瑁受困，前肢揮動，趕緊通報海巡並送往海生館。圖／林保署屏東分署提供

林業及自然保育署屏東分署恆春工作站人員參與淨灘，在廢棄漁網發現一隻小玳瑁受困，前肢揮動，趕緊通報海巡並送往海生館。圖／林保署屏東分署提供

林業及自然保育署屏東分署恆春工作站人員參與淨灘，在廢棄漁網發現一隻小玳瑁受困，前肢揮動，趕緊通報海巡並送往海生館。圖／林保署屏東分署提供