南韓防疫單位新北取經 瑞芳動物之家受國際肯定

韓國家畜衛生防疫支援本部今天參訪新北市瑞芳動物之家，特別關注動物入所後的檢疫、隔離、消毒及健康管理，並實地了解收容環境、工作流程及動物福利措施，與新北第一線動保人員交流台灣動物收容所的防疫實務。

訪問團辦理「2026海外畜牧與疫病防治實地研習計畫」，以「疫病防治」為核心，參訪過程中，瑞芳動物之家詳細介紹犬貓入所後的檢疫及隔離管理、環境清潔消毒、日常健康照護，以及後續認養媒合等作業，並分享透過空間配置與人員工作流程降低疾病傳播風險。

其中最具特色的「三條獨立動線」也成為參訪重點，動物入所、物資運送及犬貓認養分別設置獨立動線，從建築規畫即降低不同作業流程交叉感染的可能；興建時並邀請美國動物收容所設計專家Heather Lewis參與規畫，將防疫、動物福利及工作效率納入整體設計。

瑞芳動物之家站長王嚴緒並分享偏鄉實務經驗，他說瑞芳、平溪、雙溪、貢寮幅員廣闊，考量高齡居民及交通不便等問題，除提供一般防疫服務，也由獸醫師提供到府施打狂犬病疫苗，並提供免費計程車預約接駁，協助民眾取得防疫服務及參訪動物之家。

訪團同時很關注台灣在零撲殺政策下的收容所轉型，新北市的經驗已從單純安置動物，逐步朝醫療照護、行為訓練及認養媒合發展，並透過遊蕩犬貓源頭管理及飼主責任，從源頭減少動物進入收容體系。

瑞芳動物之家近年因防疫設計、動物福利及偏鄉服務等特色，持續吸引國際關注，去年亞洲動物保護大會即有來自17個國家及地區、42名動保專業人士到訪交流，此次韓國防疫單位將瑞芳納入海外研習行程，顯示已逐步成為國際了解台灣動物收容及防疫經驗的重要窗口。

新北市動保處表示，台韓兩地雖面臨不同的動物防疫及收容課題，但疾病防治、源頭管理及動物福利都是共同關注的議題。此次交流不只是參觀收容環境，更是針對防疫流程、收容管理及偏鄉服務進行第一線經驗交換，未來也將持續透過國際交流，分享新北動物收容及動物福利經驗，提升動物照護與防疫品質。

韓國家畜衛生防疫支援本部防疫人員今天參訪新北市瑞芳動物之家，紛紛拿起手機拍攝貓舍內的可愛貓咪。圖／新北市動保處提供

韓國家畜衛生防疫支援本部今天參訪新北市瑞芳動物之家，韓方金科長說，她家裡飼養20多隻貓咪，因此對貓咪特別有親切感。圖／新北市動保處提供