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增胖35公斤…瘦黑熊兩度偷吃雞遭誘捕 今野放若再犯就終身收容

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮一隻成年黑熊兩度闖卓溪部落偷吃雞遭誘捕，照養半年增胖後，今天再度野放。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮一隻成年黑熊兩度闖卓溪部落偷吃雞遭誘捕，照養半年增胖後，今天再度野放。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮一隻成年公熊因肚子餓闖入卓溪鄉清水部落偷吃雞，誘捕野放又「再犯」，林業及自然保育署花蓮分署這次收容照顧6個月，將原本體型消瘦只有68公斤的牠，增胖到破百體重，今天二度野放，並以衛星定位頸圈嚴密監控，若再進入部落侵擾雞舍，將立即捕捉並終身收容。

林保署花蓮分署表示，這隻大黑熊年約12歲，去年9月底到10月初第一次到清水部落，侵入雞舍偷吃雞，被族人發現通報，去年10月5日由花蓮分署誘捕，上耳標並植晶片後異地野放。

沒想到今年3月4日，清水部落雞舍又有黑熊滋擾，花蓮分署3月9日捕獲，掃描晶片後確認，竟是同一隻黑熊來吃雞。

二度落網的黑熊瘦到體重只剩68公斤，健康狀況也不佳，花蓮分署將牠送到東部野生動物救傷中心檢查及照養，獸醫團隊細心照料，也幫黑熊治療斷牙，休養半年後，原本的瘦黑熊已增重35公斤，體重來到103公斤。

花蓮分署評估黑熊已可野放，但擔心熟門熟路的黑熊三度上門，在野放前先到清水部落向族人說明後續追蹤、應變方式，徵得族人同意後，今天清晨選擇一處遠離聚落的山區野放，並在野放前由清水部落頭目何成忠為黑熊祈福。

花蓮分署表示，野放後已經收到黑熊配戴的衛星定位頸圈回傳訊號，後續也會結合電子圍籬及部落巡守追蹤，若發現黑熊朝部落方向移動或進入警戒範圍，將提高監測頻度並啟動預警，若再進部落侵擾雞舍，或造成居民安全疑慮，將立即捕捉收容，不再野放。

花蓮一隻成年黑熊兩度闖卓溪部落偷吃雞遭誘捕，照養半年增胖後，今天再度野放。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮一隻成年黑熊兩度闖卓溪部落偷吃雞遭誘捕，照養半年增胖後，今天再度野放。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮卓溪部落今天為黑熊祈福後，二度野放。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮卓溪部落今天為黑熊祈福後，二度野放。圖／林保署花蓮分署提供

黑熊 野放 林保署

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