影／秋季限定「萬鷺朝鳳」大爆發 赤腹鷹伴飛添驚喜

秋節腳步近了，農曆白露過後正值黃頭鷺南遷季節，嘉義縣梅山鄉太興村近日迎來壯觀黃頭鷺群飛景象。觀察黃頭鷺生態長達14年的嘉義生態觀察家兼攝影師蘇家弘昨天預測黃頭鷺將出現南遷「大爆發」，果然從下午開始鳥群大量湧入，至傍晚累計超過2萬隻，滿山滿谷的黃頭鷺隨山谷氣流飛舞，形成罕見的「萬鷺朝鳳」景觀；更讓他驚喜的是，還有700多隻赤腹鷹飛越太興村，與黃頭鷺伴飛，構成獨特的秋季生態大景。

蘇家弘說，他從14年前開始長期追蹤黃頭鷺遷徙，每年白露至寒露間都是觀察黃頭鷺南遷的最佳時期。前陣子受到低壓帶降雨影響，黃頭鷺先頭部隊暫停南下避雨，隨著天氣放晴，鳥群再度啟程，因此他根據近日鳥況研判，16日下午可能出現大量黃頭鷺過境太興村。

昨天一早，他就在太興村「阿村師的家」觀景平台觀察，清晨6點25分出現第一群約80隻，7點25分又出現兩大群、約1000隻，8點30分再有約50隻過境；同一時間，上午7點30分左右還觀察到700多隻赤腹鷹飛越太興村，讓這場候鳥遷徙更加熱鬧。

到了下午，黃頭鷺數量果然快速增加。蘇家弘在下午3點帶領約100名遊客進行生態導覽，並透過有獎徵答推廣候鳥保育，傍晚5點35分觀察到單一鳥群約1500隻進入太興村，之後鳥群持續湧入，至晚上6點40分累計達28群，估計總數超過2萬隻。

蘇家弘指出，太興村生毛樹溪谷特殊的地形與氣流，是黃頭鷺群飛景觀的一大特色。成群黃頭鷺飛入峽谷後，受到氣流上升、下降影響，不斷改變飛行隊形，有時像「神龍擺尾」，有時像鯨魚、魚群或飛鳥，鳥群在山谷間盤旋起伏，猶如進行一場壯觀的「天空閱兵大典」。

黃頭鷺每年秋季由北方南遷，過境台灣後繼續飛往東南亞越冬，遷徙過程受到天候、雷雨及氣流影響，因此每天鳥況都可能有所不同。嘉義梅山太興村正位於候鳥南遷路線上，生毛樹溪谷也因此成為近年賞鷺、攝影及生態旅遊的重要地點。

蘇家弘表示，這波黃頭鷺南遷正進入精彩期，太興村近期仍有機會觀察大批候鳥群飛。民眾上山賞鳥時，也可在觀景平台欣賞山景、品茶、喝咖啡，感受秋季限定的自然生態景觀；賞鳥過程應保持安靜，避免驚擾候鳥，讓這片山谷持續成為黃頭鷺南遷的重要中繼站。

秋節腳步近了，農曆白露過後正值黃頭鷺南遷季節，嘉義縣梅山鄉太興村近日迎來壯觀黃頭鷺群飛景象。圖／蘇家弘提供

秋節腳步近了，農曆白露過後正值黃頭鷺南遷季節，嘉義縣梅山鄉太興村近日迎來壯觀黃頭鷺群飛景象。圖／蘇家弘提供