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海龜「臉紋」隻隻都不同 海龜辨識平台上線用AI來辨識

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
「TURTLE-FINDER海龜辨識平台」，透過AI辨識個體海龜，對海龜保育工作很有幫助。記者潘奕言／攝影
「TURTLE-FINDER海龜辨識平台」，透過AI辨識個體海龜，對海龜保育工作很有幫助。記者潘奕言／攝影

海委會海洋保育署今天與宏碁基金會、海龜保育團隊，共同啟用「TURTLE-FINDER海龜辨識平台」，民眾只要拍下海龜臉部照片並上傳，透過人工智慧（AI）辨識，就能知道牠是誰，追蹤其軌跡，對於海龜保育工作非常有幫助。

海保署表示，每隻海龜都有自己的「臉部紋路」，各自眼睛周圍及臉部兩側的鱗片形狀、大小與排列都不同，就像人類的指紋一樣，因此可以利用照片進行個體辨識（Photo-ID）。

民間推動多年的「海龜點點名」公民科學計畫，蒐集潛水員及海洋愛好者回報海龜目擊紀錄，截至2023年5月累積超過4000筆資料及近900隻海龜影像，已成為台灣重要的海龜長期觀察資料。

海保署與宏碁基金會合作，將AI技術導入海龜保育，把海龜點點名蒐集的影像資料進行AI模型訓練，藉此分析鱗片特徵，與資料庫中的既有個體進行比對，大幅縮短以往人工辨識的時間，並整合成一套完整的「海龜身分資料庫」。

TURTLE-FINDER也能整合海龜現蹤的時間、地點，拼出其活動軌跡，幫助研究人員了解海龜的移動、棲地利用情形，甚至能記錄擱淺、救傷、收容、野放及等相關資料，了解其野放後生活情形，讓保育政策有更多科學依據。

「海龜點點名」創辦人馮加伶表示，辨識平台上線後，能把民眾相機及手機中的照片，轉化為了解海龜生命歷程的重要科學線索。海保署長陸曉筠表示，平台未來將逐步拓展至台灣其他海域，鼓勵民眾記錄海龜，仍要提醒民眾遵守「不追逐、不干擾、不觸碰」原則，不要讓保育動作成為傷害。

「TURTLE-FINDER海龜辨識平台」，透過AI辨識個體海龜，對海龜保育工作很有幫助。記者潘奕言／攝影
「TURTLE-FINDER海龜辨識平台」，透過AI辨識個體海龜，對海龜保育工作很有幫助。記者潘奕言／攝影

「TURTLE-FINDER海龜辨識平台」，透過AI辨識個體海龜，對海龜保育工作很有幫助。記者潘奕言／攝影
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「TURTLE-FINDER海龜辨識平台」，透過AI辨識個體海龜，對海龜保育工作很有幫助。記者潘奕言／攝影
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