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防寵物鳥飛失 鼓勵登記送新北幣300元

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導
飼養鸚鵡需購置適合伸展及不易生鏽的金屬籠，最好的材質是不鏽鋼。記者林昭彰／攝影
飼養鸚鵡需購置適合伸展及不易生鏽的金屬籠，最好的材質是不鏽鋼。記者林昭彰／攝影

今天是世界寵物鳥日，民眾養鳥當萌寵風氣上升，新北市今年截至八月底接獲六十六隻鸚鵡飛失通報，比去年同期增約二倍，動保處鼓勵落實特殊寵物身分管理推出獎勵計畫，前五○○名完成登記可獲新北幣三○○元。

常見的飛失鸚鵡通報，種類包含吸蜜、玄鳳、和尚、小太陽、月輪、牡丹、金太陽、金剛、灰鸚鵡等，日前有民眾拾獲一隻受困黏鼠板的愛情鸚鵡，經除膠及照護才順利康復。

獸醫師指出，常見小型鸚鵡壽命約六至廿五年，大型鸚鵡可活逾七○年，飼養需購置適合伸展及不易生鏽的金屬籠，並餵專用飼料及新鮮蔬菜、瓜類，定時換水、清潔糞便與食物殘渣，給予適度陪伴及安全出籠活動時間。最重要需注意鸚鵡情緒變化包含尖叫、啄羽等異狀。

鸚鵡智商高、學習力強，會透過觀察模仿自行開籠門脫逃，飼主可在籠外增加扣環，將寵物鳥繫上腳環，增加飛失後尋回機會。鸚鵡受驚嚇向上逃跑是天性本能，在室內環境長大的家養鸚鵡普遍缺乏「向下飛行」經驗，萬一逃出鳥籠，即使被找到，明明看到主人在樹下著急呼喚，卻只能困在樹梢「不太懂得如何往下飛」，須事先訓練才比較容易從高處喚回。

動保處受理飛失寵物鳥通報，會在官網公告十四天尋找原飼主，逾期未被領回的鸚鵡由台灣鳥寶守護者聯盟救援協會安置，經評估再開放認養。動保處會追蹤代養狀況，確保救援鳥類獲妥善照顧。

寵物 新北 鸚鵡

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