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空拍看台灣／梅花鹿墾丁草原奔馳 復育30年有成卻暗藏「鹿災」隱憂

聯合報／ 記者劉學聖張善寧／即時報導
每天清晨與黃昏時分，在墾丁廣闊的草原與林間空地上，經常可見成群梅花鹿悠然覓食，或在微風吹拂下奔馳跳躍。記者劉學聖／攝影
每天清晨與黃昏時分，在墾丁廣闊的草原與林間空地上，經常可見成群梅花鹿悠然覓食，或在微風吹拂下奔馳跳躍。記者劉學聖／攝影

位於南台灣的墾丁國家公園梅花鹿復育歷經30年努力，成功讓原本在野外幾近絕跡的族群逐步回升，目前數量已逼近2000隻，成為國內生態復育的重要典範。

每天清晨與黃昏時分，在墾丁廣闊的草原與林間空地上，經常可見成群梅花鹿悠然覓食，或在微風吹拂下奔馳跳躍。陽光灑落在牠們布滿白色斑點的棕色皮毛上，隨著鹿群快速移動，宛如流動的光影，在草地間交織出一幅生動的自然畫卷。幼鹿緊跟在母鹿身旁，時而停下張望，時而小跑追逐，展現野性與靈動兼具的生命力，吸引不少遊客駐足觀賞，成為墾丁獨特的生態風景，目前墾丁梅花鹿主要出現在龍磐公園，水蛙窟，社頂公園等地，只要是清晨與黃昏時刻，就有機會見到牠們奔馳在大草原的美景。然而，在這片看似和諧美麗的景象背後，鹿群數量持續增加，也逐漸帶來人與生態之間的壓力與衝突。墾丁國家公園管理處指出，梅花鹿族群過度成長，已對農作物、原生植被及交通安全造成影響，部分地區甚至出現農損擴大情形，地方居民形容為「鹿災」。

為避免生態失衡持續惡化，管理處已啟動野外族群移除減量計畫，透過逐年回收與外贈等方式，將部分個體轉移至其他適合棲地或保育機構。相關作業將以科學數據為依據，由專業人員執行，兼顧動物福利與生態平衡。管理處也呼籲民眾，切勿隨意餵食野生動物，以免改變其覓食行為，進一步加劇人鹿衝突。專家則指出，梅花鹿復育成功固然令人振奮，但後續族群控制與棲地管理，才是維持長期生態穩定的關鍵。

空拍向墾丁國家公園申請拍攝許可）

墾丁國家公園管理處指出，梅花鹿族群過度成長，已對農作物、原生植被及交通安全造成影響，部分地區甚至出現農損擴大情形，地方居民形容為「鹿災」。記者劉學聖／攝影
墾丁國家公園管理處指出，梅花鹿族群過度成長，已對農作物、原生植被及交通安全造成影響，部分地區甚至出現農損擴大情形，地方居民形容為「鹿災」。記者劉學聖／攝影

每天清晨與黃昏時分，在墾丁廣闊的草原與林間空地上，經常可見成群梅花鹿悠然覓食，陽光灑落在牠們布滿白色斑點的棕色皮毛上，隨著鹿群快速移動，宛如流動的光影，在草地間交織出一幅生動的自然畫卷。記者劉學聖／攝影
每天清晨與黃昏時分，在墾丁廣闊的草原與林間空地上，經常可見成群梅花鹿悠然覓食，陽光灑落在牠們布滿白色斑點的棕色皮毛上，隨著鹿群快速移動，宛如流動的光影，在草地間交織出一幅生動的自然畫卷。記者劉學聖／攝影

位於南台灣的墾丁國家公園，梅花鹿復育歷經30年努力，成功讓原本在野外幾近絕跡的族群逐步回升，目前數量已逼近2000隻，成為國內生態復育的重要典範。記者劉學聖／攝影
位於南台灣的墾丁國家公園，梅花鹿復育歷經30年努力，成功讓原本在野外幾近絕跡的族群逐步回升，目前數量已逼近2000隻，成為國內生態復育的重要典範。記者劉學聖／攝影

每天清晨與黃昏時分，在墾丁廣闊的草原與林間空地上，經常可見成群梅花鹿悠然覓食，或在微風吹拂下奔馳跳躍。記者劉學聖／攝影
每天清晨與黃昏時分，在墾丁廣闊的草原與林間空地上，經常可見成群梅花鹿悠然覓食，或在微風吹拂下奔馳跳躍。記者劉學聖／攝影

墾丁國家公園管理處指出，梅花鹿族群過度成長，已對農作物、原生植被及交通安全造成影響，部分地區甚至出現農損擴大情形，地方居民形容為「鹿災」。記者劉學聖／攝影
墾丁國家公園管理處指出，梅花鹿族群過度成長，已對農作物、原生植被及交通安全造成影響，部分地區甚至出現農損擴大情形，地方居民形容為「鹿災」。記者劉學聖／攝影

每天清晨與黃昏時分，在墾丁廣闊的草原與林間空地上，經常可見成群梅花鹿悠然覓食，或在微風吹拂下奔馳跳躍。記者劉學聖／攝影
每天清晨與黃昏時分，在墾丁廣闊的草原與林間空地上，經常可見成群梅花鹿悠然覓食，或在微風吹拂下奔馳跳躍。記者劉學聖／攝影

每天清晨與黃昏時分，在墾丁廣闊的草原與林間空地上，經常可見成群梅花鹿悠然覓食，或在微風吹拂下奔馳跳躍。記者劉學聖／攝影
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位於南台灣的墾丁國家公園，梅花鹿復育歷經30年努力，成功讓原本在野外幾近絕跡的族群逐步回升，目前數量已逼近2000隻，成為國內生態復育的重要典範。記者劉學聖／攝影
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墾丁 梅花鹿 空拍 國家公園 復育 族群 衝突 生態

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