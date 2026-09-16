【動物冷知識】吃完還要再吃？大猩猩食糞真相：竟是第一次沒吃乾淨

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？鳥寶寶在鳥巢裡便便時，鳥爸鳥媽會迅速一口吃掉鳥寶寶的便便哦！

為什麼會這樣呢？今天讓我們一起來看看3個動物吃便便的冷知識吧！！

很多鳥類的幼鳥還小的時候，吃喝拉撒幾乎都在巢裡解決。

那麼問題來了，如果便便每天堆在巢裡，鳥巢不就變成垃圾場了嗎？

所以這時候，鳥爸媽就會化身成最勤勞的清潔工。

幼鳥排出的糞便，通常會被包在一層具有彈性的膜裡，形成所謂的「糞囊」，看起來就像尿布一樣！

親鳥只要把糞囊叼走，就能迅速把幼鳥的便便移出巢外，有些鳥甚至會直接把糞囊吞下去！！

一方面可以保持巢穴乾淨，減少寄生蟲與病原體累積，也能降低排泄物可能留下的氣味或痕跡；另一方面，幼鳥的消化效率還不高，糞便裡有時仍會留下部分沒有完全消化的食物，對於鳥爸鳥媽來說也算是補充營養，直接回收再利用。

說到禿鷹，大家通常會想到牠們在草原上吃動物屍體。

但頭巾禿鷲的食譜，還有一項非常特別的東西——獅子的糞便。

他們會啄食獅子的排泄物，而這些糞便中可能還殘留著未完全消化的動物組織與其他營養物質。

換句話說，獅子吃進去的東西，經過消化後排出來，頭巾禿鷲再來「撿剩飯」，這根本就是草原版的資源回收！！

而且對以腐肉等資源為食的禿鷲來說，能利用不同來源的食物，當然也是一種生存優勢。

真正的清道夫不只負責處理屍體，連便便都不放過呢！！

如果前面兩種還能勉強接受，那接下來這位可能就真的有點挑戰人類的心理極限了。

同為靈長類動物的大猩猩，也會吃自己的糞便！！

乍看之下很噁心，但背後其實有很現實的原因。

大猩猩以大量植物性食物為主，其中有不少纖維與植物組織並不容易消化。第一次經過腸道時，腸道微生物會協助分解、發酵這些食物，但部分營養仍可能沒有被充分利用。

因此，有些大猩猩會再次食用糞便，讓其中殘留的可利用營養重新進入消化系統。

簡單來說就是：第一次沒吃乾淨，第二次再來一次。

這種「食糞」行為並不是大猩猩專利，兔子也有非常經典的例子。他們會製造一種富含營養的「盲腸糞」，並把它重新吃下去，藉此回收第一次消化過程中產生或尚未充分吸收的營養。

所以在自然界裡，「便便」有時候並不是故事的終點，而是——第二輪營養吸收的起點。

資料來源：1、2、3