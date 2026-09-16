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畜試所攜手牧場培育國產安格斯黃牛 油花分布穩定度達美牛等級

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
「安格斯黃牛」相較於國內肉牛主力荷蘭乳公閹牛，飼養期不僅縮短1至2個月，有效降低飼養成本。圖／畜試所提供
「安格斯黃牛」相較於國內肉牛主力荷蘭乳公閹牛，飼養期不僅縮短1至2個月，有效降低飼養成本。圖／畜試所提供

品質不輸進口牛。農業部畜產試驗所輔導的楊鎵燡畜牧場，將台灣黃牛及安格斯牛進行雜交培育，試驗結果顯示，國產育種出的新型態肉牛「安格斯黃牛」相較於國內肉牛主力荷蘭乳公閹牛，飼養期不僅縮短1至2個月，有效降低飼養成本，且油花分布穩定度更達到美國牛肉Premium Choice（優質特選級）水準，是偏好豐潤油花的消費者提供優質的在地新選擇。

畜試所表示，目前國產牛肉多以荷蘭牛乳公閹牛為主要供應來源，但乳公牛在台灣夏季炎熱氣候下，容易因熱緊迫導致採食量下降、呼吸急迫，影響其生長與肉質；此外，其平均飼養期需要約22至24個月，對進口飼料依賴度高，油花分布則易因個體差異而不穩定。

畜試所指出，安格斯黃牛兼具安格斯牛生長快速、大理石油花豐富，以及台灣黃牛耐熱抗病、牛肉風味濃郁的雙重基因優勢，平均飼養期僅需21至23個月，較乳公牛少1至2個月。

在肉質表現上，官能品評嫩度評分為6.4分（乳公牛為5.5分），口感上更軟嫩多汁，其油花分布穩定度更達到美國牛肉 Premium Choice水準。

畜試所表示，本次試驗結果打破國產牛肉油花不穩定及夏季肉牛飼養不易的迷思，未來將持續整合育種、飼養管理、循環農業及加工等各面向研究成果，輔導業者改善肉牛生產技術及建立在地特色牛肉品牌，提供品質不輸進口牛、且碳足跡更低的優質國產牛肉。

安格斯黃牛在肉質表現上，官能品評嫩度評分為6.4分（乳公牛為5.5分），口感上更軟嫩多汁，其油花分布穩定度更達到美國牛肉Premium Choice水準。圖／畜試所提供
安格斯黃牛在肉質表現上，官能品評嫩度評分為6.4分（乳公牛為5.5分），口感上更軟嫩多汁，其油花分布穩定度更達到美國牛肉Premium Choice水準。圖／畜試所提供

黃牛 美牛 牧場

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