新北鸚鵡飛失激增2倍！動保處獎勵為鳥寶登記身分 做好防逃

明天9月17為世界寵物鳥日，提醒飼主重視飼養觀念與責任照護。新北市今年截至8月底接獲66隻鸚鵡飛失通報，比去年同期增加約2倍，動保處為鼓勵落實特殊寵物身分管理推出獎勵計畫，前500名完成登記可獲新北幣300元。

截至上個月底接獲的飛失鸚鵡通報，種類包含吸蜜、玄鳳、和尚、小太陽、月輪、牡丹、金太陽、金剛、灰鸚鵡等等，日前甚至有民眾拾獲1隻受困黏鼠板的愛情鸚鵡，經妥善除膠及照護才順利康復。

獸醫師指出，常見小型鸚鵡壽命約6至25年，大型鸚鵡甚至可活超過70年，飼養需購置適合伸展及不易生鏽的金屬籠，並餵專用飼料及新鮮蔬菜、瓜類，定時換水、清潔糞便與食物殘渣，給予適度陪伴及安全出籠活動時間。最重要需注意鸚鵡情緒變化包含尖叫、啄羽等異狀。

鸚鵡智商高、學習力強，會透過觀察模仿自行打開籠門脫逃，飼主可於籠外增加扣環避免逃逸，並將寵物鳥繫上腳環，增加飛失後尋回機會。

還有一個重點需格外注意，鸚鵡受到驚嚇向上逃跑是天性本能，但在室內環境長大的家養鸚鵡普遍缺乏「向下飛行」經驗，導致萬一逃出鳥籠，即使被找到，明明看到主人在樹下著急呼喚，卻只能困在樹梢「不太懂得如何往下飛」，必須事先訓練才比較容易從高處喚回。

動保處受理飛失寵物鳥通報，會在官網公告14天協助尋找原飼主，逾期未被領回的鸚鵡由台灣鳥寶守護者聯盟救援協會協助安置，經評估適合再開放民眾認養。動保處並會定期追蹤代養狀況，確保救援鳥類獲得妥善照顧。

新北市動保處推出「非犬貓特殊寵物登記獎勵計畫」，凡今年12月31日以前完成非犬貓寵物登記並下載「我的新北市」APP，前500名可獲新北幣300元，四大超商及部分合作店家皆可使用。

若發現受傷或需要救援的寵物鳥，可撥打動保處24小時專線1959或（02）2959-6353通報。

飼養鸚鵡需購置適合伸展及不易生鏽的金屬籠，最好的材質是不鏽鋼。記者林昭彰／攝影

民眾領回的金剛鸚鵡。圖／新北市動保處提供

塞內加爾鸚鵡吃草莓。圖／新北市動保處提供