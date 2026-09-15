影／公共政策缺乏生態觀點 為野生動物而走行動聯盟提4大訴求

為野生動物而走行動聯盟今天偕同台灣石虎保育協會、蠻野心足生態協會及荒野保護協會，以「野生動物難等待，公共政策納生態」為主題，從動物保護政策、棲地問題及不當開發等具體案例，指出當公共政策缺乏生態觀點，野生動物與棲地往往成為政策代價，呼籲中央、地方政府將生物多樣性納入施政決策。

為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸表示，第3屆「為野生動物而走」遊行將於9月19日登場，聯盟正式提出4大訴求，包括「補足遊蕩動物管理法制，最小化生態衝突」、「建立以實際衝突為核心的科學化評估制度」、「完善收容、移置及動物福利體系」，以及「補上長期怠於處理的生態治理缺口，建立有權責的生物多樣性治理機制」。

李宗宸指出，台灣目前面臨的問題並非單純缺少某一項措施，而是不同政策各自運作，生態卻經常只能在傷害發生後負責善後。土地利用、能源建設、動物保護及公共工程等政策各有主管機關與政策目標，但當生態影響缺乏足以進入決策及制衡的制度位置，往往要等到棲地受損、野生動物死亡或人與動物衝突發生後，才由保育機關進行救傷、監測及補救。呼籲中央、地方政府將生物多樣性納入實質施政績效，建立公開、透明且可受社會監督的生態治理機制，讓野生動物與棲地不再成為公共政策下的犧牲者。

為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸表示第3屆「為野生動物而走」遊行將於2026年9月19日登場，聯盟正式對外發表遊行4大訴求。記者蘇健忠／攝影