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全縣僅剩2鄉鎮未發現 雲林18鄉鎮綠鬣蜥出沒、口湖鄉捕捉最多

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
綠鬣蜥持續擴散，雲林縣20鄉鎮市中，已有18鄉鎮市出現通報或目擊紀錄，目前僅剩莿桐鄉、台西鄉尚未通報發現。圖／雲林縣政府提供
綠鬣蜥持續擴散，雲林縣20鄉鎮市中，已有18鄉鎮市出現通報或目擊紀錄，目前僅剩莿桐鄉、台西鄉尚未通報發現。圖／雲林縣政府提供

綠鬣蜥持續擴散，雲林縣20鄉鎮市中，已有18鄉鎮市出現通報或目擊紀錄，目前僅剩莿桐鄉、台西鄉尚未通報發現，雲林縣政府近期完成4場「外來入侵種綠鬣蜥防治訓練工作坊」，55名學員完成訓練取得捕捉綠鬣蜥及兌換獎勵金資格，陸續投入野外移除工作，為加強防治力道，縣府同時委外廠商捕捉，今年5月至8月已捕捉253隻，口湖鄉移除167隻最多。

農業處代理處長蔡耿宇表示，目前雲林綠鬣蜥主要移除熱區集中在口湖鄉、水林鄉，其餘斗六、四湖、崙背、古坑、虎尾、西螺、北港、斗南、麥寮、土庫、二崙、大埤、元長、褒忠、東勢及林內等16鄉鎮，近年也陸續傳出目擊紀錄，目前僅剩莿桐鄉、台西鄉尚未通報發現。

縣府今年5月起委外廠商針對口湖、水林等主要熱區進行監測及移除，目標到年底前要移除1350隻綠鬣蜥，同時持續掌握全縣分布情形。截至8月止，廠商已捕捉253隻，移除量最多的鄉鎮是口湖鄉有167隻，體型最大的一隻吻肛長43公分。

蔡耿宇表示，縣府也透過訓練工作坊，讓民眾熟悉綠鬣蜥辨識、捕捉及移除等專業知識與實務操作，通過考核後即可投入野外移除，已有55名學員通過考核，取得資格的學員陸續加入防治行列，已有學員捕獲3隻綠鬣蜥。綠鬣蜥移除獎勵金以是否大於等於30公分為區分標準；大於30公分每隻300元、小於30公分每隻50元。

他呼籲，民眾若在野外發現綠鬣蜥，應立即通報雲林縣政府1999專線，讓相關單位掌握最新分布情形並即時處理，也提醒民眾不要自行以不安全方式捕捉，盼透過公私協力，及早控制野外族群擴散及繁殖，降低外來入侵種對雲林生態環境的衝擊。

綠鬣蜥持續擴散，雲林縣20鄉鎮市中，已有18鄉鎮市出現通報或目擊紀錄，目前僅剩莿桐鄉、台西鄉尚未通報發現。圖／雲林縣政府提供
綠鬣蜥持續擴散，雲林縣20鄉鎮市中，已有18鄉鎮市出現通報或目擊紀錄，目前僅剩莿桐鄉、台西鄉尚未通報發現。圖／雲林縣政府提供

口湖鄉 綠鬣蜥 雲林

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