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第3屆為野生動物而走19日登場 保育團體：遊蕩動物管理應走向TNSA

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
第3屆「為野生動物而走」將於9月19日在立法院旁登場，保育團體今舉辦行前記者會呼籲，所有可能影響生物多樣性的政策，都應在決策前端就納入生態風險。記者蘇健忠／攝影
第3屆「為野生動物而走」將於9月19日在立法院旁登場，保育團體今舉辦行前記者會呼籲，所有可能影響生物多樣性的政策，都應在決策前端就納入生態風險。記者蘇健忠／攝影

第3屆為野生動物而走將於9月19日周六在立法院旁登場，保育團體今舉辦行前記者會呼籲，所有可能影響生物多樣性的政策，都應在決策前端就納入生態風險，也指出過去遊蕩動物管理政策以TNR（捕捉、絕育、回置）為主要工具，應逐步走向TNSA（捕捉、絕育、收容、認養），讓犬貓回到有人照顧與負責的生活體系，才能兼顧動物福利與生態。

野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸表示，當生態影響缺乏足以進入決策與制衡的制度位置，往往要等到棲地受損、野生動物死亡或衝突發生後，再由保育機關進行救傷、監測與補救，形同亡羊補牢。

李宗宸進一步指出，遊蕩動物也是公共政策未納入生態的明顯案例，屏科大最新研究發現，南部自2022年以來追蹤的10隻幼年穿山甲有6隻死於犬攻擊；過去政策以TNR為主要工具，卻未充分檢視動物回置後持續造成的生態風險，因此主張要逐步走向TNSA，讓犬貓回到有人照顧與負責的生活體系，也讓野生動物免於追逐與攻擊，兼顧動物福利與生態。

台灣石虎保育協會常務監事王泳心說，從竹科擴建、大矽谷及彰化花壇等土石方資源堆置場等設施設於淺山地區，不僅可能刨除林地、影響石虎棲地，未妥善篩分的工程土石方也可能帶來水源汙染風險，土石方去化選址及處理方式都應將生態風險納入前端決策，優先選擇生態敏感度較低的區位，並提高汙水防治及土石方篩分、再利用標準，落實公共政策納生態。

蠻野心足生態協會研究員郭佳雯說，針對台中港第5座液化天然氣接收站，重大能源建設如何牽動白海豚棲地及海洋生態，呼籲能源與重大建設政策不能只處理工程可行性與供應需求，生態風險也應在政策與規畫前端就被納入。

荒野保護協會副理事長陳憲政以知本濕地開發為例，政府為保護北側農地建立排水工程，工程未將生態保護納入規畫，截斷水脈導致濕地乾涸，政府應將珍貴的環境敏感資訊納入政策考量，建立可以真正影響政策選擇的環境治理機制。

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