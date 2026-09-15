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喵星人突口臭暴瘦食慾差別輕忽　新北動保處提醒小心口炎糖尿病

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
動物醫院透過X光確認牙齒狀況。圖／新北市動保處提供
動物醫院透過X光確認牙齒狀況。圖／新北市動保處提供

5歲大的貓咪吉祥日前因出現口臭食慾不佳及體重下降，飼主趕緊將牠送至動物醫院就醫，經檢查發現吉祥不僅有嚴重口炎，更伴隨血糖異常偏高的糖尿病，歷經8個月治療及照護最終完成拔牙手術，體重也從5.9公斤回升至7公斤，重新恢復活力。

新北市動保處表示，吉祥2個月大時於新店動物之家被認養，認養後一直健康活潑，陪伴飼主度過5年時光。日前吉祥因出現口臭、食慾不佳及體重下降，動保處獸醫師李建沛研判可能罹患口炎，建議飼主盡速帶吉祥就醫。

飼主將吉祥送至動物醫院檢查後，發現吉祥罹患口炎及糖尿病，因必須兼顧兩種疾病，獸醫師先以胰島素及藥物控制病情，並調整飲食與日常照護，待身體狀況穩定後，再進行牙齒拔除手術。經持續治療及照護後，目前血糖已穩定，飲水、排尿情形恢復正常，健康狀況明顯改善。

李建沛表示，口炎可能造成明顯口腔疼痛，進而影響貓咪進食及生活品質，飼主平時應留意口腔及進食狀況。常見警訊包括口臭、流口水、牙齦紅腫、進食困難、食慾下降及體重減輕等；部分貓咪即使仍有進食意願，也可能因口腔疼痛出現吃幾口就離開、咀嚼異常或吃飯速度改變等情形。

此外糖尿病也需要長期穩定照護，飼主應依獸醫師指示給予藥物或胰島素，維持規律飲食，並持續觀察食慾、飲水、排尿及體重變化；若出現精神不佳、食慾異常、嘔吐、脫水或虛弱等情形，應儘速就醫，切勿自行調整藥物。

動保處表示，吉祥的案例也提醒飼主，寵物即使平時看起來健康，隨著年齡增長仍可能出現口腔或其他健康問題，定期健康檢查及日常觀察都不可少，民眾於新北市公立動物之家認養犬貓，皆享免費醫療諮詢、疫苗注射等優惠福利，歡迎民眾踴躍認養，給毛寶貝一個幸福的家。

恢復健康後的吉祥。圖／新北市動保處提供
恢復健康後的吉祥。圖／新北市動保處提供

手術前牙的牙結石。圖／新北市動保處提供
手術前牙的牙結石。圖／新北市動保處提供

經手術拔掉11顆牙齒。圖／新北市動保處提供
經手術拔掉11顆牙齒。圖／新北市動保處提供

吉祥拔牙手術後氣鼓鼓的表情。圖／新北市動保處提供
吉祥拔牙手術後氣鼓鼓的表情。圖／新北市動保處提供

口臭 食慾 喵星人

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